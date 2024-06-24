Разработан автомобильный сканер с ИИ, который за минуту находит поломку

Американцы используют супер-сканер с ИИ для диагностики автомобилей. Сarscoops рассказал об опыте использования такого устройства дилером Findlay Cadillac в Лас-Вегасе, который установил его одним из первых. Сканер, разработанный UVEye, нужен для первичной диагностики: за минуту работник сервиса получает полный отчет о техническом состоянии автомобиля с указанием возможных дефектов. На YouTube-канале UVeye продемонстрировано, как работает супер-сканер.

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Весь процесс занимает не больше минуты. Автомобиль проезжает под специальной рамкой, в которую встроены камеры — они фотографируют машину со всех сторон, включая днище, после чего снимки загружаются в компьютер и обрабатываются с помощью искусственного интеллекта. ИИ способен выявить различные дефекты в экстерьере, износ или проколы шин, а также проблемы с любыми другими наружными компонентами. На обработку входит полминуты, и механик получает полный отчет о состоянии транспортного средства.

С помощью супер-сканера можно обнаружить утечку топлива, причем это будет быстрее, чем поднимать машину на подъемнике. Издание называет устройство UVEye с «МРТ для автомобилей», а в дилерском центре Findlay Cadillac отмечают, что сканер порой находит такие дефекты, которые не смогли бы выяснить их технические специалисты.

«UVeye может совершить революцию и стандартизировать способы обнаружения повреждений и механических проблем в автомобильной промышленности», — цитируют журналисты разработчика автомобильного сканера.



В компании заявили, что устройство уже установлено в 300 сервисных центрах по всей стране. На сайте самой UVeye указано, что у нее также есть представительства в Германии, Израиле и Великобритании.