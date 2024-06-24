В России опять начало дорожать топливо

В РФ начало дорожать топливо. Розничная стоимость бензина и дизеля на территории России вернулась к росту. По данным Московской топливной ассоциации (МТА), цены на автомобильное горючее скорректировали практически все столичные сети АЗС.

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Отмечается, что по состоянию на 24 июня бензин АИ-92 стоит 52,40 рублей за литр, АИ-95 — 58,02 рублей. Это, в среднем, на 35 копеек больше, чем неделей ранее.

Дизель на тот же период стал дороже на 29 копеек, а средняя цена топлива на заправках Москвы составляет 64,72 рублей.

«Динамика обусловлена ростом цен как на заправках вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК), так и в независимых сетях АЗС», — говорится в сообщении.



Эксперты отмечают, что розничная стоимость топлива растёт в связи с наступлением высокого сезона. С началом июня цены на 92-й бензин выросли на 70 копеек, на 95-й — на 69 копеек, на дизель — на 66 копеек. При этом отмечается, что с начала 2024 года рост цен не превысил уровень инфляции (по данным Росстата — 3,59% в 2024 году) и составил 2,5% на бензин и 2,3% на дизтопливо.