Производители начали отказываться от хрома в автомобилях

Хромирование деталей на автопроизводствах опасно для здоровья. Глава отдела дизайна нидерландской транснациональной корпорации Stellantis Ральф Жиль заявил о прекращении использования хрома при производстве автомобилей.

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Это сделано по экологическим соображениям и в целях защиты здоровья сотрудников, участвующих в производстве металлической отделки.

В процессе хромирования используется шестивалентный хром. Калифорнийский совет по воздушным ресурсам, отвечающий за регулирование выбросов, утверждает, что именно это соединение элемента является канцерогеном и «вторым по мощности токсичным загрязнителем воздуха».

Уточняется, что сами хромированные детали не представляют опасности, но процесс хромирования способен привести к выбросу шестивалентного хрома в атмосферу или спровоцировать необратимый риск работников концерна.

По данным Национальной ассоциации по обработке поверхностей, есть методы сокращения воздействия шестивалентного хрома на людей. С 1995 года сокращение выбросов вещества было сведено к минимуму - на 99,9%. Но в Калифорнии намерены добиться запрета хромирования с использованием этого материала на законодательном уровне.

Stellantis уже ищет альтернативы. Например, электрический внедорожник Jeep Wagoneer S не будет иметь хромированных элементов, как и все будущие модели Stellantis. Wagoneer S Launch Edition будет иметь затемненную отделку, что является одной из возможных альтернатив хрому. Как отмечают в компании, популярность машин с такой отделкой растёт. Среди альтернатив хрому Жиль назвал сатинированную сталь, а также отделку в других цветах - бронзовом, серебристом или графитовом.

Volkswagen Group также планирует сократить использование хрома, заменяя его не только другими материалами, но и светом. Марка Mini уже отказалась от хрома в последних моделях.