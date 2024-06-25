Названы самые частые виды ДТП в Подмосковье в 2024 году

Минтранс Подмосковья назвал самые частые виды аварий в 2024. В министерстве транспорта Московской области сообщили, что с начала июня на дорогах региона произошло 111 ДТП, в которых погибли 19 человек, ещё 138 получили травмы разной степени тяжести. Помимо этого, зафиксировано 46 наездов на пешеходов на переходах и вне их, а также 22 съезда в кювет.

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В ведомстве отметили, что главными причинами аварий являются невнимательность водителей, неправильный выбор скорости и усталость. В разгар отпусков многие отправляются в дальние поездки, в том числе в ночь, и при этом не делают остановки на отдых. Тем временем, водителям рекомендовано останавливаться каждые 2-3 часа на специально оборудованных площадках.

«Собираясь в дальнюю поездку на машине, обязательно выспитесь. Если вы единственный водитель, не пытайтесь преодолеть весь маршрут без остановок. Чем дольше вы за рулём без перерыва, тем ниже концентрация, а риск попасть в ДТП растёт. Если почувствовали усталость, остановитесь на ближайшей заправке или площадке отдыха, поспите и уже с новыми силами отправляйтесь в путь», – добавили в ведомстве.



Кроме того, для обеспечения безопасности автомобилистам рекомендуют внимательно оценивать дорожную обстановку, не маневрировать, выбирать безопасную дистанцию и скорость.