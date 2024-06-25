Эксперт перечислил 5 правил езды по платным трассам

Quto перечислил правила хорошего тона на платных магистралях. М-4 «Дон», М-11 «Нева», М-12 «Восток» и другие российские трассы привлекают всё большее количество наших соотечественников. Вот только некоторые водительские привычки, которые можно простить на «медленных» дорогах нашей страны, на этих дорогах могут оказаться смертельно опасными.

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1. Держись левой полосы

Когда автомобиль едет по левой полосе обычной трассы при свободной правой, это можно объяснить: очень часто справа есть ощутимую колейность, а потому ехать слева намного комфортнее. Но на «платниках» колейности нет... И всё равно находятся водители, которые игнорируют принцип «держись правее».

«Я никому не мешаю», — отвечают приверженцы левой полосы. Но нет: мешают! Ведь другим участникам движения приходится совершать манёвры. Более того, подобное упрямство часто заканчивается авариями: упрямый водитель перестраивается вправо, куда одновременно устремляется и едущая сзади машина.

© ГК «Автодор»

2. Экономь время других

На платных трассах периодически возникают длинные очереди при заезде на заправки. Это явление особенно характерно для новой трассы М-12 «Восток», где самих АЗС пока немного, а поток автомобилистов велик. Однако истинная причина подобных пробок, зачастую, в совершенно другом...

Машина стоит возле топливораздаточной колонки, а её водитель вместо того, чтобы отогнать своё транспортное средство, заказывает кофе, бургер и прочую снедь. И ждёт, пока всё это приготовится. А за ним ждут остальные водители, которые давно могли оплатить топливо, заправиться и уехать.

Конечно, иногда покупка фастфуда «одним чеком» даёт дополнительные бонусы — программы лояльности крупных сетей АЗС заточены на то, чтобы посетитель приобретал дополнительные товары. Но ничто не мешает, сделав заказ еды, отъехать от колонки. Согласны?

© УГИБДД УМВД России по Владимирской области

3. Не устраивай гонки

Очень часто можно увидеть такую ситуацию. Одна машина идёт со скоростью 110-120 км/ч, вот только когда мимо проезжает другой автомобиль, который движется пусть немного, но быстрее, в первом водителе просыпается гонщик, и он начинает «погоню». Правда, зачем — совершенно неясно.

Если другой автомобилист едет быстрее — это его право, умение и ответственность! Может быть, у него больше мастерства, мощнее мотор и устойчивее автомобиль. Опять же, долгое движение на высокой скорости требует концентрации, к чему готов отнюдь не каждый «пилот».

© УГИБДД УМВД России по Владимирской области

4. Будь бдительным

Платная трасса дарит иллюзию абсолютной безопасности, отчего многие водители расслабляются. Этого делать нельзя! Приведём недавний пример. Водитель выезжает из сравнительно крутого поворота, а за поворотом... стоит яхта, которая минутой ранее соскочила со своего прицепа. Как итог — авария.

А ещё автомобилисты регулярно видят возле трассы лосей, которые, прорвав защитную сетку, затем выходят на саму дорогу. Наезд на «сохатого» грозит самыми серьёзными последствиями. А как вам выводок уток, спокойно идущий по левой полосе навстречу движения? Крайне неприятно сбить такую «процессию».

5. Имей терпение

На платных трассах совсем немного оборудованных парковок. И это надо учитывать, планируя поездку! Увы, но наши соотечественники уверены, что нет ничего страшного, чтобы встать на обочине «на авариечке», чтобы справить нужду, выкурить сигарету или просто размять ноги.

Между тем, вставать на обочине трассы, местах парковки спецтехники и технологических съездах категорически нельзя. Как, собственно, и разворачиваться через технологические окна. Недавно водитель «Теслы» решил проскочить через такое окно, но за высоким ограждением не увидел фуру... Итог — на фото выше.