Эксперт поделился техническими подробностями о новой e-Niva мощностью 163 л.с.

Главный редактор "За рулём" Максим Кадаков пристально изучил новую разработку АвтоВАЗа - электрический вариант внедорожника Niva Travel, продемонстрированный в начале месяца в рамках ПМЭФ-2024.

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Автомобиль лишён ДВС и механической коробки передач. Вместо них установлен электромотор, пристыкованный к раздаточной коробке через промежуточный вал. В пике двигатель выдаёт 163 л.с., но номинальная отдача скромнее - 82 л.с. Трансмиссия внедорожника осталась прежней, но с поправкой на электрические актуаторы, поэтому управление раздаткой и блокировкой дифференциала осуществляется через кнопки.

Тяговая батарея состоит из двух секций: одна размещена в багажнике, вторая - под сиденьем второго ряда. Ёмкость составляет всего 34 кВт·ч, которой при спокойной езде хватит на 175 км. Заряжаться нужно долго - 12 часов от обычной розетки.

Lada e-Niva также получила рестайлинговую внешность, которая достанется серийной Niva Travel в 2025 году.

Кроме того, АвтоВАЗ работает над новым салоном для внедорожника.