Названы слабые места Chery Tiggo 7 Pro с пробегом

Chery Tiggo 7 Pro - один из фаворитов россиян, когда дело касается покупки нового китайского кроссовера. Стало быть, на вторичном рынке также должно быть достаточно объявлений о продаже этой модели. Эксперт журнала "За рулём" Сергей Зиновьев рассказал о слабых местах Tiggo 7 Pro, на которые стоит обратить внимание при покупке.

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Tiggo 7 Pro появился в официальной рознице в сентябре 2020 года, поэтому на вторичке встречаются автомобили категории от 3 лет с ценой от 1,5 млн рублей, двухлетки с малым пробегом предлагаются по цене от 2,2 млн рублей.

Выбора в плане силового агрегата Chery Tiggo 7 Pro не предлагает: полуторалитровый турбомотор мощностью 147 л.с. работает в паре с вариатором, а привод - передний. Двигатель имеет чугунный блок, привод ГРМ цепной и "ходит", по словам эксперта, свыше 250 тысяч км. Ресурс самого мотора - не менее 400 тысяч км, но на половине этого пробега может начать беспокоить масложор из-за теряющих эластичность маслосъёмных колпачков. Ещё один сюрприз - возможный отказ турбокомпрессора.

Вариатор WLY CVT25 (QR025CHC) редко выдерживает без ремонта 150 тысяч км, сдаётся, как правило, намного раньше, если авто эксплуатируется в медленном городском потоке или напротив на нём лихачат по трассе на скоростях свыше 120 км/ч.

Среди прочих жалоб владельцев эксперт называет странный круиз-контроль, невнятный климат, яркую турбояму при обгонах, высокий расход топлива при маленьком баке, уплывающий сход-развал, отказы ABS, слабые ЛКП и стойкость к ржавчине.

На прошлой неделе стало известно, что до российских дилеров добрался обновлённый Chery Tiggo 7 Pro Max.