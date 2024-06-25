Эксперт рассказал, что нужно обязательно возить с собой в машине летом

Летом автомобилисты сталкиваются со специфическими сезонными ситуациями, которые могут потребовать особого снаряжения. Чтобы не закусали комары, не испортились продукты в дороге, а сама дорога была наиболее комфортной, эксперты категории "Запчасти" в "Авито" рассказали "Российской газете", какие гаджеты, приспособления и устройства положить в багажник, чтобы они выручили в сложный момент.

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Автомобильный холодильник

● Преимущества: незаменим на пикниках, в любых длительных поездках и путешествиях. Сохраняет продукты свежими, поэтому можно брать с собой не только что-то непортящееся, но и разнообразную еду.

● Где пригодится: длительные поездки на море, в кемпинг, особенно хорош, если берете с собой скоропортящиеся продукты, например, молочную продукцию.

Как минимум сохранит ваши напитки прохладными, пока вы в пути. А главное - поможет сберечь даже скоропортящиеся продукты. Главное - смотрите при подборе, действительно ли холодильник генерирует холод, или только гоняет вентилятором воздух внутри. В последнем случае - бесполезная трата денег: во многих автомобилях в бардачок подведен воздуховод от кондиционера, такое охлаждение будет даже эффективнее.

Если нужен вариант с настоящим охлаждением, обратите внимание на абсорбционный холодильник с питанием от газового баллона. Такое устройство использует тепло для охлаждения, работая по принципу абсорбции. Холодильники популярны как раз среди путешественников и кемперов, так как могут работать от различных источников энергии (газовые баллоны, 12/220 В).

В любом случае, на рынке сейчас представлено большое многообразие моделей. Есть совсем бюджетные варианты, которые работают как термосы - здесь цены могут начинаться от 200-300 рублей за холодильник "с рук".

Пуско-зарядное устройство

● Преимущества: компактность, возможность использовать как зарядное устройство для гаджетов.

● Где пригодится: экстренные ситуации, когда надо "прикурить" автомобиль, возникают спонтанно и неожиданно.

Универсальная и незаменимая в любой сезон вещь, которая поможет завести автомобиль с севшим аккумулятором без помощи другой машины. В среднем такие приспособления продают за 4-5 тысяч рублей, можно найти более бюджетные варианты "с рук". А сесть автомобилю летом порой проще, чем зимой: послушали на пикнике музыку с выключенным двигателем - привет, разгон "с толкача". Чтобы не попасть в такую ситуацию, пуско-зарядное и придумано.

"Есть пуско-зарядные устройства попроще: большой паурбэнк с проводами-"крокодилами", которые позволяют "прикурить" севший аккумулятор. Есть варианты более сложные - например, пуско-зарядные устройства с функцией воздушного компрессора. Это комбинированное устройство, которые не только поможет запустить двигатель, но и оперативно подкачать колеса. У таких пуско-зарядных по сравнению с обычными компрессорами есть преимущество: обычно они подкачивают шины гораздо быстрее", - отмечает Алексей Головин, руководитель Бизнес-направления "Запчасти и Автосервисы" в "Авито".

Встречаются на рынке устройства с солнечными панелями. Для подзарядки таких устройств можно использовать естественное освещение, что важно где-нибудь в кемпинге. Получится экологично, но, судя по отзывам, принимающая способность таких маленьких солнечных панелей очень и очень невысока, надеяться на стабильный и мощный заряд только от солнца не приходится.

Компрессор и набор для ремонта шин

● Преимущества: экономия времени и денег на поездки в шиномонтаж, возможность быстро справиться с мелкими проблемами с покрышками.

● Где пригодятся: перед поездкой - для проверки давления; по ходу поездки - когда (и если) словили саморез и, соответственно, прокол.

Компактный компрессор позволит быстро подкачать шины, что точно потребуется хоть раз по ходу дальнего странствия. А ремкомплект (герметик и инструменты) помогут заткнуть прокол и доехать до ближайшего автосервиса. Хотя можно и не ехать: грамотно установленный жгутик с герметиком надежно латают место прокола. Ездить с такой "затычкой" в отдельных случаях можно весь оставшийся ресурс покрышки.

Массажная подушка/накидка на сиденье

● Преимущества: способствует снятию напряжения человека, надолго прикованного к креслу в фиксированной позе.

● Где пригодится: дальние и очень дальние поездки с минимальным количеством остановок и разминок.

Если автомобиль не оборудован массажем кресла (а опция эта сравнительно редка), можно повысить комфорт своими силами и за относительно невеликие деньги. Подушка/накидка на кресло обычно крепится к сиденью автомобиля и может иметь различные режимы массажа.

Вещь не только приятная, но и очень полезная: массаж в дальней дороге помогает снять напряжение в мышцах спины и поясницы, улучшая общий тонус организма. Что в свою очередь ведет к более комфортабельным перегонам.

Держатель для планшета

● Преимущества: освобождает руки, способствует комфорту и безопасности.

● Где пригодится: в дальней дороге с детьми.

Самый простой способ занять в дальней дороге ребенка, который почему-то не хочет смотреть на красоту за окном, - это планшет. Дальше - целый ворох проблем: ребенок смотрит планшет "с рук" в неудобной позе - затекает шея, появляются болезненные ощущения. Вкупе с дорожной качкой все может привести к ненужным осложнениям вроде головокружения и тошноты.

В этом случае незаменим держатель для планшета в подголовнике автомобиля. Зритель сидит ровно, поза максимально естественная, шея не затекает, родители спокойны.

Складные стулья и столик, зонтик или тент

● Преимущества: удобство при остановках на обед, отдыхе на природе или во время рыбалки.

● Где пригодится: пикники, кемпинг, отдых на пляже - выезды на природу.

На лето точно нужна компактная мебель, которая легко раскладывается и складывается, занимая минимум места в багажнике. Отлично подойдет для отдыха на природе или остановки на обед во время длительной поездки. Стол-стулья в идеале надо дополнить тентом или хотя бы зонтом: в солнечную погоду с вами всегда будет тень и прохлада, что особенно важно при отдыхе на пляже или пикнике.

Сезонная аптечка

● Преимущества: поможет в специфических для жаркого сезона ситуациях.

● Где пригодится: никому не ведомо; лучше бы и не пригодилось, но взять с собой надо.

В придачу к обязательной в автомобиле аптечке надо добавить кое-какие компоненты. Включает бинты, антисептики и другие медицинские принадлежности, необходимые в случае мелких травм и порезов.

Во-первых, жаропонижающие и болеутоляющие средства. Следом - антигистаминные препараты. Это таблетки от аллергии, а также антигистаминные кремы или мази для уменьшения зуда и отеков от укусов насекомых. Третье - все, что связано с солнечной активностью. При себе лучше иметь крем от загара, чтобы не обгореть. И средства от солнечных ожогов, если про крем от загара вовремя не вспомнили - с алоэ вера или пантенолом.

Репелленты. Лучше с запасом, особенно если планируется вылазка глубоко в лес. К ним же в пару средства от укусов насекомых: мазь или гель с гидрокортизоном уменьшают зуд и воспаление от укусов.

Дальше помним про желудок: отравиться в жаркое время года проще, чем хотелось бы. В аптечке должны быть сорбенты вроде активированного угля и что-нибудь от пищевых отравлений и диареи.

Еще из важного - средства от укачивания, особенно если планируется поездка к морю через горные серпантины. К последним нужна привычка, у далеких от моря жителей ей взяться неоткуда. Поэтому заранее подберите таблетки/пластыри для предотвращения укачивания в автомобиле.

Солнцезащитный фольгированный экран и шторки на окна

● Преимущества: защищают салон от чрезмерного нагрева на припеке, продлевают срок службы деталей интерьера и помогают сохранить их максимально первозданный вид

● Где пригодятся: везде, где есть прямые солнечные лучи и стоянка

Защитный экран на центральную панель и шторки на окна защищают салон от перегрева и повреждений, вызванных воздействием солнечных лучей. Они изготавливаются из фольгированного или другого материала, который отражает солнечный свет и предотвращает его проникновение в салон.

С таким комплектом защиты от агрессивного ультрафиолета приятнее садиться в автомобиль после долгого простоя, также они снижают риск перегрева электронных устройств (GPS-навигаторы, планшеты), забытых или просто оставленных в салоне. И, что, возможно, даже важнее: солнцезащитные экраны и шторки помогают защитить обивку, приборную панель и другие части интерьера от выцветания и повреждений, вызванных ультрафиолетовыми лучами. И вам приятнее глазу, и при перепродаже автомобиля он будет выглядеть презентабельнее.

Автомобильный пылесос

● Преимущества: помогает поддерживать чистоту даже на отдалении от автомоек

● Где пригодится: везде, где пыль и песок

Лето - это и пыль, и песок, поэтому под рукой полезно держать пылесос. Они компактные, легкие и удобные в использовании. Можно найти варианты от 500 рублей за пылесосы "с рук". Самые бюджетные решения - проводные пылесосы с питанием от прикуривателя (12 Вольт) или от бытовой электросети (220 Вольт) через адаптер. У них довольно мощный всасывающий поток, возможность работы без необходимости подзарядки. Но вместе с тем их мобильность ограничена длиной шнура, который, к тому же, регулярно норовит запутаться.

В этом плане лучше переплатить за беспроводной (аккумуляторный) пылесос. Мобильность выше, но необходимость регулярной подзарядки кого-то может оттолкнуть от покупки.

Велокрепления на пятую дверь

● Преимущества: недорогой способ увезти велосипед с собой в отпуск

● Где пригодится: в поездках туда, где доступны велопрогулки

Велокрепления на крышу сравнительно дороги, плюс, могут потребовать дополнительных телодвижений, например, установку рейлингов.

Есть вариант установить более дешевые крепления для велосипеда на пятую дверь автомобиля. Они чуть универсальнее, подходят для широкого спектра автомобилей, включая хэтчбеки, универсалы, внедорожники и кроссоверы.

Такие крепления бывают ременными (для крепления велосипеда используются ремни и крюки). Ремни для максимально плотной фиксации имеют несколько уровней регулировки. Они сравнительно универсальны, легко устанавливаются и снимаются, относительно недорого стоят. Из недостатков - риск повреждения корпуса автомобиля, ограничение обзора через заднее стекло.

Также есть платформенные крепления: у них есть платформа, на которую устанавливаются велосипеды. Крепление происходит за колеса и раму велосипеда. У платформенных креплений более стабильная фиксация, минимальный контакт с автомобилем, удобство загрузки и разгрузки. Но весят они больше, да и по габаритам более громоздкие. В среднем покупка велокреплений может обойтись в 2-3 тысячи рублей.