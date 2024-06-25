Вспоминаем популярные японские спорткары

Европейцы сильны спортивными моделями на любой вкус и кошелек, спору нет. Но согласитесь, на BMW, Porsche и Ferrari свет клином не сошелся. Япония, например, имеет богатые традиции и по сей день производит эмоциональные драйверские автомобили для фанатов. Раньше разнообразия было побольше, хотя и сейчас грех жаловаться. Мы собрали десять ключевых современных машин без привязки к какому-то одному рынку. Никаких кроссоверов, только настоящие спорткары. Здесь есть, чем полюбоваться!

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Toyota GR 86/Subaru BRZ

«Toyota — это уныло и пресно», — говорили они. А вот не согласимся. Посмотрите на на преемника маленькой заднеприводной GT 86! Он же Subaru BRZ с чуть иным дизайном. Первое поколение здорово полюбилось ценителям активной езды за цельность образа, «честность» повадок и способность сливаться с человеком в единый биомеханический организм. Создатели «восемьдесят шестого» максимально сохранили концепцию и провели работу над ошибками.

© Toyota

© Toyota

© Toyota

© Toyota

© Toyota

Иногда пилотам в повседневной жизни не хватало «мясистости» 200-сильного оппозитного атмосферника объемом 2,0 литра — не забываем, что ключевую роль в проекте сыграла Subaru — поэтому в GR 86 подселили 2,4-литровый агрегат с комбинированным впрыском топлива D-4S. Наддув мы так и не дождались, однако теперь жить с двухдверкой явно веселее! Мощность достигла 234 л.с. в европейской спецификации. Особенно воодушевляет эластичность на средних оборотах. Раньше надо было крутить мотор до 6400 об/мин, чтобы он выложил пиковые 205 Нм. А сейчас 250 Нм к вашим услугам уже при 3700 об/мин.

© Subaru

© Subaru

© Subaru

© Subaru

С механической коробкой передач эмоций больше, а цифры красивее: 100 км/ч за 6,3 секунды, максималка 226 км/ч. При наличии «автомата» — 6,9 секунды и 216 км/ч соответственно.

Toyota GR Yaris

Три цилиндра вызывали у любителей автомобилей погорячее скепсис до тех пор, пока свет не увидел лютый полноприводный хот-хэтч с закосом под ралли-кар. В начале 2024 года спортивное подразделение Gazoo Racing выкатило рестайлинг, и хейтеры окончательно замолкли. Двигатель G16E-GTS с турбокомпрессором и усиленным клапанным механизмом на внутрияпонском «Ярисе» форсирован до 304 л.с. и 400 Нм. Европейская модификация поскромнее, но тоже дает жару: 280 л.с. и 390 Нм.

© Toyota

© Toyota

© Toyota

© Toyota

До апдейтов спорткар поставлялся с механической коробкой передач, а теперь наконец-то заполучил восьмиступенчатый «автомат» Gazoo Racing Direct Automatic Transmission. Кстати, трехпедальная версия для пуристов отнюдь не панацея: как утверждает производитель, на треке она медленнее. Схема подвесок не изменилась (стойки МакФерсон спереди, двухрычажка сзади), но настройки скорректированы, согласно рекомендациям гонщиков. Кроме того, количество точек сварки выросло на 13%. Соответственно, кузов жестче.

Toyota GR Corolla

Для хот-хэтча «гольф-класса» не стали городить огород с трехдверным кузовом, а заметно адаптировали имеющийся. Передние и задние крылья расширены, крыша сделана из углепластика, капот — из алюминия.

© Toyota

© Toyota

© Toyota

© Toyota

Начинка экстремального «Яриса» отлично прижилась в супер-Corolla. Система полного привода GR-Four с муфтой передает на заднюю ось от 40 до 70 процентов тяги в зависимости от выбранного режима. Трехцилиндровый турбомотор (304 л.с. и 370 Нм) сочетается с шестиступенчатой «механикой» iMT (intelligent Manual Transmission), имеющей функцию подгонки оборотов при переключениях.

© Toyota

© Toyota

© Toyota

Желаете большего? Тогда к вашим услугам специальная облегченная GR Corolla Morizo Edition из ограниченной партии. Заднего дивана, стеклоподъемников на втором ряду и прочие привычные атрибуты можете не искать. Главное здесь — межколесные «самоблоки» Torsen, увеличенный до 400 Нм крутящий момент, дополнительное усиление кузова, кованые колесные диски.

Toyota GR Supra

«Супру» мы включаем в обзор скрепя сердце. Да, тойотовские шильдики… Да, самобытный стайлинг а-ля голодный морской монстр… Но с точки зрения конструкции перед нами изрядно замаскированный BMW Z4. Увы и ах. Формально купе с рядной наддувной «шестеркой» и задним приводом является потомком легендарного тезки девяностых годов с индексом A80. Тем не менее, вопрос следования традициям тонкий и дискуссионный. Скажем, у старой модели спереди двухрычажка, а у GR Supra «всего лишь» стойки МакФерсон.

© Toyota

© Toyota

© Toyota

© Toyota

Титульная модификация оснащена трехлитровым мотором BMW B58 с двухпоточным турбокомпрессором. Его иногда называют «современным джейзетом» — якобы идейным преемником культового 2JZ-GTE от классической Toyota Supra, который прославился поразительным потенциалом для тюнинга и высокой надежностью. Стоковый B58 выдает 387 л.с. и 500 Нм. Достойная платформа для дальнейших апгрейдов!

© Toyota

© Toyota

© Toyota

Также предлагается базовая GR Supra с двухлитровой «турбочетверкой» B48 (258 л.с.). Преимуществ на первый взгляд нет, но это не так. По максимальной скорости в 250 км/ч паритет с трехлитровой «Супра». Более скромная динамика — пять секунд до 97 км/ч (60 миль/ч) против 3,9 секунд у машин с B58 — компенсируется сниженной на центр массой и хорошей управляемостью.

Lexus RC F Track Edition

Премиальная тойотовская марка живет по своим законам. Удивительно и здорово, что она пока не отказалась от пятилитрового атмосферного V8. Его ставят на эффектный гран-турер LC 500 и быстрый 479-сильный седан IS 500 F Sport Performance. Двухдверный RC F в исполнении Track Edition — с тем же «сердцем».

© Lexus

На самом деле «Лексусу» не чужды виражи, боковые перегрузки и оглушительные прострелы сквозь старт-финишную прямую. В 2010–2012 годы компания выпустила полтысячи эксклюзивных суперкаров LFA с высокооборотным, пронзительно воющим 4,8-литровым V10. Что касается Track Edition, то это результат деликатной заводской настройки исходного RC F. Используются карбон-керамические тормоза Brembo и облегченные 19-дюймовые колесные диски BBS. Крыша, капот, усилитель бампера и элементы аэродинамики углепластиковые.

© Lexus

© Lexus

© Lexus

«Восьмерка» (479 л.с. и 536 Нм) и восьмиступенчатая автоматическая коробка передач перенесены со стандартного RC F. Разгон до 100 км/ч укладывается примерно в четыре секунды. Неплохо. Главное, чтобы рядом не скучала какая-нибудь BMW M4 Competition…

Nissan Z/Fairlady Z

История славных «зеток» (в Японии — Fairlady Z) уходит корнями в конец шестидесятых, когда президент Nissan USA Ютака Катаяма затеял спорткар с полностью независимой подвеской в пику драйверской европейской технике. Прошлая шестая итерация прожила неслыханно долго – с конца 2008 по 2021 год. И на фоне многочисленных турбокаров выглядела прекрасным анахронизмом со своим атмосферным V6 объемом 3,7 литра. Теперь все иначе. Z заряжен… Стоп! Что мы все о «железе»?! Сперва отдадим должное удачной интерпретации дизайна оригинального купе.

© Nissan

© Nissan

© Nissan

© Nissan

Трехлитровый V6 VR30DDTT с двумя турбокомпрессорами и системой изменения фаз газораспределения развивает 406 л.с. и 475 Нм. У GT-R Nismo плюс 20 сил и 46 Нм. Если этого мало, то владельцу следует поделиться печалью с тюнерами — неуёмные ребята непременно помогут.

© Nissan

© Nissan

© Nissan

© Nissan

Шасси с передним двойными поперечными рычагами и задней многорычажкой принципиально похоже на старое, но существенно «допилено». Вместо гидроусилителя руля используется электрический узел. Nismo отличается более жесткой подвеской, распорками-усилителями и дополнительным ездовым режимом Sport +, в котором девятиступенчатый «автомат» активнее переключается вниз.

Nissan GT-R

Один из самых знаменитых суперкаров на планете ставит рекорды по продолжительности выпуска. Он сходит с конвейера с 2007-го, так что двадцатилетие не за горами. Дотянет ли «гэтер» до круглой даты — хороший вопрос в свете значительного обновления внешности год назад.

© Nissan

© Nissan

© Nissan

© Nissan

Чтобы признать модернизированный GT-R вам не нужно быть прожженным фанатом. Передняя часть очищена от «визуального шума» и более зализанная. Трековый Nismo козырнул другими бамперами и диффузором, антикрылом с увеличенной площадью рабочей поверхности.

© Nissan

© Nissan

© Nissan

© Nissan

Начинка без перемен, а жаль. При всем уважении, «гэтеру» явно не помешал бы «курс стероидов». Напомним, у него 3,8-литровый V6 VR38DETT (573 л.с. и 633 Нм) с двумя турбинами, отнесенный к задней оси шестиступенчатый преселективный «робот» и полный привод с муфтой подключения передних колес. У Nismo форсировка до 608 л.с. и 652 Нм, карбон-керамические тормоза, боевая аэродинамика и впервые самоблокирующийся дифференциал на передней оси.

Subaru WRX

«Врыкс», пожалуй, самый странный, ламповый и бунтарский автомобиль в нашем обзоре. Почему именно такие эпитеты? Загибаем пальцы. Своеобразную внешность остается принять и полюбить или люто возненавидеть. Третьего не дано. Салон пытается казаться прогрессивным и передовым, но выходит как-то странно. Окиньте взглядом олдскульное торпедо, к которому по недоразумению приколотили огромный вертикальный монитор. Оцените приборку и… Сюрприз: шкалы аналоговые. А кто вообще сказал, что это плохо? У Subaru щиток просто идеальный!

© Subaru

© Subaru

© Subaru

© Subaru

Отдача оппозитной 2,4-литровый «турбочетверки» FA не космос, но достаточная — 275 л.с. и 350 Нм. Коробка передач — «механика» или великолепно настроенный вариатор SPT (Subaru Performance Transmission). Забудьте типичные для CVT подвывания двигателя на высоких оборотах! Бесступенчатая трансмиссия здорово имитирует смену восьми ступеней, не затупляет и радует логикой работы.

© Subaru

© Subaru

© Subaru

© Subaru

Недавний тест «Мотора» показал: кудесники из «Созвездия плеяд» не растеряли свои тайные рецепты и инженерные заклинания, поэтому быстрый WRX умеет дарить искушенному водителю массу удовольствия. Седан воспринимается монолитным и непоколебимым, покоряет честностью и надежностью.

Mazda MX-5

Почему множество энтузиастов во всем мире обожают малышку «Мазду»? Она и близко не сравнится по темпераменту с какой-нибудь M5 Competition и не является «универсальным бойцом» как Audi RS6. А ей и не нужно, она берет легкостью, балансом, отзывчивостью, чистым незамутненным характером. В общем, для тех, кто предпочитает самурайское кимоно тяжеловесным рыцарским доспехам.

© Mazda

© Mazda

© Mazda

© Mazda

Двухлитровый атмосферник развивает всего 184 л.с. Не спешите скептически усмехаться и отпускать язвительные шуточки. Компактная, легкая, шустрая Mazda на извилистой трассе представляет собой грозное оружие. Еще бы, платформа-то породистая, с передней двухрычажной подвеской!

© Mazda

© Mazda

© Mazda

© Mazda

Шестиступенчатая «механика» машине подходит, пожалуй, больше АКП — водитель сильнее вовлечен в процесс управления и к тому же распределение массы по осям ближе к идеальному. После ревизии осенью 2023 года у системы курсовой устойчивости появился режим Track, при котором страхующая электроника практически не мешает бесчинствовать.

Honda Civic Type R

Бодрая американская версия Si — входной билет в мир быстрых «Сивиков». Ее «турбочетверка» (203 л.с. и 260 Нм) объемом 1,5 литра с фазовращателями VTEC вкупе с безальтернативной шестиступенчатой механической коробкой передач и самоблокирующимся дифференциалом обещает весьма позитивное времяпровождение. Ну а жаждущим поистине ультимативный автомобиль прямая дорога к Civic Type R.

© Honda

© Honda

© Honda

© Honda

Времена, когда «топоры» (так фанаты прозвали хот-хэтч) комплектовались высокофорсированными атмосферными молотилками с буквально гоночным нравом давно позади. Их двухлитровый турбокомпрессорный наследник (329 л.с. и 420 Нм) отнюдь не промах. Привод лишь передний. Эффект силовых подруливаний призвана подавлять передняя подвеска МакФерсон с отдельными поворотными кулаками. Если вы хотите гонять на Type R, то забудьте про скорострельные роботизированные агрегаты. Только три педали, только хардкор!

© Honda

© Honda

© Honda

© Honda

Снаружи «горячий» Civic довольно строг на фоне прежнего, настоящего злодея и агрессора. Но внутри он все такой же яростный: набирает сотню за 5,4 секунды и способен выжать 275 км/ч. Хотите в полной мере познать недюжинный потенциал хэтчбека? Завязывайте со светофорными гонками и отправляйтесь на трек! Кстати, на автодроме Suzuka он успел обновить переднеприводный рекорд старого Type R — 2 минуты 23,12 секунды. /m