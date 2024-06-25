Вспоминаем популярные японские спорткары

Японские спорткары — не перевелись ли богатыри?
Европейцы сильны спортивными моделями на любой вкус и кошелек, спору нет. Но согласитесь, на BMW, Porsche и Ferrari свет клином не сошелся. Япония, например, имеет богатые традиции и по сей день производит эмоциональные драйверские автомобили для фанатов. Раньше разнообразия было побольше, хотя и сейчас грех жаловаться. Мы собрали десять ключевых современных машин без привязки к какому-то одному рынку. Никаких кроссоверов, только настоящие спорткары. Здесь есть, чем полюбоваться!
Toyota GR 86/Subaru BRZ
«Toyota — это уныло и пресно», — говорили они. А вот не согласимся. Посмотрите на на преемника маленькой заднеприводной GT 86! Он же Subaru BRZ с чуть иным дизайном. Первое поколение здорово полюбилось ценителям активной езды за цельность образа, «честность» повадок и способность сливаться с человеком в единый биомеханический организм. Создатели «восемьдесят шестого» максимально сохранили концепцию и провели работу над ошибками.
Иногда пилотам в повседневной жизни не хватало «мясистости» 200-сильного оппозитного атмосферника объемом 2,0 литра — не забываем, что ключевую роль в проекте сыграла Subaru — поэтому в GR 86 подселили 2,4-литровый агрегат с комбинированным впрыском топлива D-4S. Наддув мы так и не дождались, однако теперь жить с двухдверкой явно веселее! Мощность достигла 234 л.с. в европейской спецификации. Особенно воодушевляет эластичность на средних оборотах. Раньше надо было крутить мотор до 6400 об/мин, чтобы он выложил пиковые 205 Нм. А сейчас 250 Нм к вашим услугам уже при 3700 об/мин.
С механической коробкой передач эмоций больше, а цифры красивее: 100 км/ч за 6,3 секунды, максималка 226 км/ч. При наличии «автомата» — 6,9 секунды и 216 км/ч соответственно.
Toyota GR Yaris
Три цилиндра вызывали у любителей автомобилей погорячее скепсис до тех пор, пока свет не увидел лютый полноприводный хот-хэтч с закосом под ралли-кар. В начале 2024 года спортивное подразделение Gazoo Racing выкатило рестайлинг, и хейтеры окончательно замолкли. Двигатель G16E-GTS с турбокомпрессором и усиленным клапанным механизмом на внутрияпонском «Ярисе» форсирован до 304 л.с. и 400 Нм. Европейская модификация поскромнее, но тоже дает жару: 280 л.с. и 390 Нм.
До апдейтов спорткар поставлялся с механической коробкой передач, а теперь наконец-то заполучил восьмиступенчатый «автомат» Gazoo Racing Direct Automatic Transmission. Кстати, трехпедальная версия для пуристов отнюдь не панацея: как утверждает производитель, на треке она медленнее. Схема подвесок не изменилась (стойки МакФерсон спереди, двухрычажка сзади), но настройки скорректированы, согласно рекомендациям гонщиков. Кроме того, количество точек сварки выросло на 13%. Соответственно, кузов жестче.
Toyota GR Corolla
Для хот-хэтча «гольф-класса» не стали городить огород с трехдверным кузовом, а заметно адаптировали имеющийся. Передние и задние крылья расширены, крыша сделана из углепластика, капот — из алюминия.
Начинка экстремального «Яриса» отлично прижилась в супер-Corolla. Система полного привода GR-Four с муфтой передает на заднюю ось от 40 до 70 процентов тяги в зависимости от выбранного режима. Трехцилиндровый турбомотор (304 л.с. и 370 Нм) сочетается с шестиступенчатой «механикой» iMT (intelligent Manual Transmission), имеющей функцию подгонки оборотов при переключениях.
Желаете большего? Тогда к вашим услугам специальная облегченная GR Corolla Morizo Edition из ограниченной партии. Заднего дивана, стеклоподъемников на втором ряду и прочие привычные атрибуты можете не искать. Главное здесь — межколесные «самоблоки» Torsen, увеличенный до 400 Нм крутящий момент, дополнительное усиление кузова, кованые колесные диски.
Toyota GR Supra
«Супру» мы включаем в обзор скрепя сердце. Да, тойотовские шильдики… Да, самобытный стайлинг а-ля голодный морской монстр… Но с точки зрения конструкции перед нами изрядно замаскированный BMW Z4. Увы и ах. Формально купе с рядной наддувной «шестеркой» и задним приводом является потомком легендарного тезки девяностых годов с индексом A80. Тем не менее, вопрос следования традициям тонкий и дискуссионный. Скажем, у старой модели спереди двухрычажка, а у GR Supra «всего лишь» стойки МакФерсон.
Титульная модификация оснащена трехлитровым мотором BMW B58 с двухпоточным турбокомпрессором. Его иногда называют «современным джейзетом» — якобы идейным преемником культового 2JZ-GTE от классической Toyota Supra, который прославился поразительным потенциалом для тюнинга и высокой надежностью. Стоковый B58 выдает 387 л.с. и 500 Нм. Достойная платформа для дальнейших апгрейдов!
Также предлагается базовая GR Supra с двухлитровой «турбочетверкой» B48 (258 л.с.). Преимуществ на первый взгляд нет, но это не так. По максимальной скорости в 250 км/ч паритет с трехлитровой «Супра». Более скромная динамика — пять секунд до 97 км/ч (60 миль/ч) против 3,9 секунд у машин с B58 — компенсируется сниженной на центр массой и хорошей управляемостью.
Lexus RC F Track Edition
Премиальная тойотовская марка живет по своим законам. Удивительно и здорово, что она пока не отказалась от пятилитрового атмосферного V8. Его ставят на эффектный гран-турер LC 500 и быстрый 479-сильный седан IS 500 F Sport Performance. Двухдверный RC F в исполнении Track Edition — с тем же «сердцем».
На самом деле «Лексусу» не чужды виражи, боковые перегрузки и оглушительные прострелы сквозь старт-финишную прямую. В 2010–2012 годы компания выпустила полтысячи эксклюзивных суперкаров LFA с высокооборотным, пронзительно воющим 4,8-литровым V10. Что касается Track Edition, то это результат деликатной заводской настройки исходного RC F. Используются карбон-керамические тормоза Brembo и облегченные 19-дюймовые колесные диски BBS. Крыша, капот, усилитель бампера и элементы аэродинамики углепластиковые.
«Восьмерка» (479 л.с. и 536 Нм) и восьмиступенчатая автоматическая коробка передач перенесены со стандартного RC F. Разгон до 100 км/ч укладывается примерно в четыре секунды. Неплохо. Главное, чтобы рядом не скучала какая-нибудь BMW M4 Competition…
Nissan Z/Fairlady Z
История славных «зеток» (в Японии — Fairlady Z) уходит корнями в конец шестидесятых, когда президент Nissan USA Ютака Катаяма затеял спорткар с полностью независимой подвеской в пику драйверской европейской технике. Прошлая шестая итерация прожила неслыханно долго – с конца 2008 по 2021 год. И на фоне многочисленных турбокаров выглядела прекрасным анахронизмом со своим атмосферным V6 объемом 3,7 литра. Теперь все иначе. Z заряжен… Стоп! Что мы все о «железе»?! Сперва отдадим должное удачной интерпретации дизайна оригинального купе.
Трехлитровый V6 VR30DDTT с двумя турбокомпрессорами и системой изменения фаз газораспределения развивает 406 л.с. и 475 Нм. У GT-R Nismo плюс 20 сил и 46 Нм. Если этого мало, то владельцу следует поделиться печалью с тюнерами — неуёмные ребята непременно помогут.
Шасси с передним двойными поперечными рычагами и задней многорычажкой принципиально похоже на старое, но существенно «допилено». Вместо гидроусилителя руля используется электрический узел. Nismo отличается более жесткой подвеской, распорками-усилителями и дополнительным ездовым режимом Sport +, в котором девятиступенчатый «автомат» активнее переключается вниз.
Nissan GT-R
Один из самых знаменитых суперкаров на планете ставит рекорды по продолжительности выпуска. Он сходит с конвейера с 2007-го, так что двадцатилетие не за горами. Дотянет ли «гэтер» до круглой даты — хороший вопрос в свете значительного обновления внешности год назад.
Чтобы признать модернизированный GT-R вам не нужно быть прожженным фанатом. Передняя часть очищена от «визуального шума» и более зализанная. Трековый Nismo козырнул другими бамперами и диффузором, антикрылом с увеличенной площадью рабочей поверхности.
Начинка без перемен, а жаль. При всем уважении, «гэтеру» явно не помешал бы «курс стероидов». Напомним, у него 3,8-литровый V6 VR38DETT (573 л.с. и 633 Нм) с двумя турбинами, отнесенный к задней оси шестиступенчатый преселективный «робот» и полный привод с муфтой подключения передних колес. У Nismo форсировка до 608 л.с. и 652 Нм, карбон-керамические тормоза, боевая аэродинамика и впервые самоблокирующийся дифференциал на передней оси.
Subaru WRX
«Врыкс», пожалуй, самый странный, ламповый и бунтарский автомобиль в нашем обзоре. Почему именно такие эпитеты? Загибаем пальцы. Своеобразную внешность остается принять и полюбить или люто возненавидеть. Третьего не дано. Салон пытается казаться прогрессивным и передовым, но выходит как-то странно. Окиньте взглядом олдскульное торпедо, к которому по недоразумению приколотили огромный вертикальный монитор. Оцените приборку и… Сюрприз: шкалы аналоговые. А кто вообще сказал, что это плохо? У Subaru щиток просто идеальный!
Отдача оппозитной 2,4-литровый «турбочетверки» FA не космос, но достаточная — 275 л.с. и 350 Нм. Коробка передач — «механика» или великолепно настроенный вариатор SPT (Subaru Performance Transmission). Забудьте типичные для CVT подвывания двигателя на высоких оборотах! Бесступенчатая трансмиссия здорово имитирует смену восьми ступеней, не затупляет и радует логикой работы.
Недавний тест «Мотора» показал: кудесники из «Созвездия плеяд» не растеряли свои тайные рецепты и инженерные заклинания, поэтому быстрый WRX умеет дарить искушенному водителю массу удовольствия. Седан воспринимается монолитным и непоколебимым, покоряет честностью и надежностью.
Mazda MX-5
Почему множество энтузиастов во всем мире обожают малышку «Мазду»? Она и близко не сравнится по темпераменту с какой-нибудь M5 Competition и не является «универсальным бойцом» как Audi RS6. А ей и не нужно, она берет легкостью, балансом, отзывчивостью, чистым незамутненным характером. В общем, для тех, кто предпочитает самурайское кимоно тяжеловесным рыцарским доспехам.
Двухлитровый атмосферник развивает всего 184 л.с. Не спешите скептически усмехаться и отпускать язвительные шуточки. Компактная, легкая, шустрая Mazda на извилистой трассе представляет собой грозное оружие. Еще бы, платформа-то породистая, с передней двухрычажной подвеской!
Шестиступенчатая «механика» машине подходит, пожалуй, больше АКП — водитель сильнее вовлечен в процесс управления и к тому же распределение массы по осям ближе к идеальному. После ревизии осенью 2023 года у системы курсовой устойчивости появился режим Track, при котором страхующая электроника практически не мешает бесчинствовать.
Honda Civic Type R
Бодрая американская версия Si — входной билет в мир быстрых «Сивиков». Ее «турбочетверка» (203 л.с. и 260 Нм) объемом 1,5 литра с фазовращателями VTEC вкупе с безальтернативной шестиступенчатой механической коробкой передач и самоблокирующимся дифференциалом обещает весьма позитивное времяпровождение. Ну а жаждущим поистине ультимативный автомобиль прямая дорога к Civic Type R.
Времена, когда «топоры» (так фанаты прозвали хот-хэтч) комплектовались высокофорсированными атмосферными молотилками с буквально гоночным нравом давно позади. Их двухлитровый турбокомпрессорный наследник (329 л.с. и 420 Нм) отнюдь не промах. Привод лишь передний. Эффект силовых подруливаний призвана подавлять передняя подвеска МакФерсон с отдельными поворотными кулаками. Если вы хотите гонять на Type R, то забудьте про скорострельные роботизированные агрегаты. Только три педали, только хардкор!
Снаружи «горячий» Civic довольно строг на фоне прежнего, настоящего злодея и агрессора. Но внутри он все такой же яростный: набирает сотню за 5,4 секунды и способен выжать 275 км/ч. Хотите в полной мере познать недюжинный потенциал хэтчбека? Завязывайте со светофорными гонками и отправляйтесь на трек! Кстати, на автодроме Suzuka он успел обновить переднеприводный рекорд старого Type R — 2 минуты 23,12 секунды. /m