В автосервисе рассказали, насколько подорожали запчасти в 2024 году

Цены на автозапчасти в России с января по май 2024 года увеличились до 50% в зависимости от позиции. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» сообщила директор международной сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова.

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«По итогам 5 месяцев 2024 год средняя стоимость запчастей выросла на 13%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. В зависимости от номенклатурной группы динамика цен, конечно, отличается. Наименьший рост был в группе «расходники» для популярных марок автомобилей, наибольший в группе запчастей, например, для пневмосистемы и рулевого управления. По некоторым позициям рост достигает 50%», — сказала Овчинникова.



По словам эксперта, за пять месяцев заметно повысились и средние цены на запчасти для китайских автомобилей. Практически сравнялась динамика стоимости расходников на европейские, корейские, японские и китайские авто. При этом не изменились расценки на кузовные элементы многих популярных марок.

На цены сегодня влияет целый ряд факторов: помимо стандартного роста из-за инфляции и валютной переоценки, усиливается влияние дорожающей логистики, накладываются и проблемы с оплатой иностранным контрагентам, подчеркнула специалист.