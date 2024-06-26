Продажи Tesla Model Y резко упали

Tesla Model Y смог стать самым продаваемым кроссовером в 2023 году, однако в 2024-м электрокару вряд ли удастся повторить результат, так как по итогам мая Model Y опустилась с первого места в рейтинге продаж сразу на 18-ое.

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Такой результат хуже прошлогоднего на 49%: в мае 2024 года в Европе было продано 10 582 экземпляра модели. В качестве основных причин такого положения дел западные эксперты видят две: первоочередная - отмена правительственных субсидий на покупку электрокаров, на которую наложился второй фактор - забастовка шведских работников портов.

Смена приоритетов европейских покупателей вывела на первое место кроссовер Volkswagen T-Roc (от 27,1 тысячи евро), который готовится к обновлению и, вероятно, предлагается дилерами с хорошей скидкой, чтобы поскорее освободить склады под новинку.

На втором месте оказался Volkswagen Golf, некогда возглавлявший европейский список бестселлеров на протяжении многих лет, он стоит, к слову, столько же, сколько T-Roc без скидок. Третье место досталось Dacia Sandero (от 11,5 тысяч евро).