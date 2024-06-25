Верховный суд РФ пояснил, когда водитель может покинуть место ДТП

Пленум Верховного суда России принял разъяснения, в каких случаях оставление места ДТП не будет считаться нарушением. Например, помощь пострадавшему в госпитализации участником ДТП не считается оставлением места ДТП, если это было вызвано необходимостью и не было иной возможности довезти травмированного к врачам.

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Соответствующие поправки Верховный суд России внес в старое, принятое еще в 2008 году постановление пленума "О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

"По смыслу закона по пункту "б" соответствующей части статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, сопряженное с оставлением места его совершения) квалифицируется умышленное оставление водителем места совершения преступления в случаях, когда его действия не были обусловлены вытекающей из факта дорожно-транспортного происшествия необходимостью, например, доставления пострадавшего на своем транспортном средстве в лечебное учреждение при невозможности отправить его на попутном транспортном средстве, а также невозвращение водителя к месту ДТП после доставления пострадавшего в лечебное учреждение при наличии объективной возможности возвратиться", - говорится в поправках, подготовленных пленумом ВС.



Если же виновное лицо, наоборот, покидая место преступления, "осознавало, что заведомо оставляет в опасности пострадавшего", то его действия при наличии к тому оснований могут быть квалифицированы" по соответствующей части статьи 264 УК РФ и статьей 125 УК (оставление в опасности).

Напомним, статья 264 УК наказывает за нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью. Если пострадавших в ДТП нет, то действия водителя, уехавшего с места ДТП, квалифицируются по КоАП, ему грозит лишение прав. Если же водитель умчался, оставив позади сбитых им людей, то ему грозит уже уголовная статья. А действия водителя, совершившего ДТП в состоянии алкогольного опьянения и скрывшегося с места происшествия, подлежат квалификации сразу по двум отягчающим признакам - совершении ДТП в состоянии алкогольного опьянения и сопряженном с оставлением места аварии. Таким образом, наказание будет строже.