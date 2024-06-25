Как правильно эксплуатировать автомобиль в жару

Автовладельцам не стоит заправлять полный бак бензина в жаркие дни, потому что из-за нагрева топливо может начать выдавливаться через клапан или не докрученную крышку бензобака, что повышает риск возникновения пожара. Об этом kp.ru рассказал технический директор сети автосервисов FIT SERVICE Никита Родионов.

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Кроме того, он советует накачивать шины в летний период на уровне нижней границы рекомендованной нормы, чтобы улучшить торможение и предотвратить появление эффекта аквапланирования.

«В сильную жару лучше не включать кондиционер сразу как сел в машину, а минуту-другую проехать с открытыми окнами, дать выйти горячему воздуху. И только после этого включать кондиционер — чтобы не было резких перепадов температуры, что вредно влияет на пластик и стекла. Вообще, «кондей» не нужно гонять на предельных режимах, может выйти из строя, да и простудиться недолго», — отметил Родионов.



В случае, если в регионе прогнозируется ливень, специалист советует не парковать автомобиль в низинах, чтобы не утопить его. Если пошел град и нет возможности укрыться, он рекомендует закрыть капот и крышу салонными ковриками.

Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин до этого говорил, что исправная система кондиционирования поможет защитить себя от жары за рулем во время летнего автопутешествия.