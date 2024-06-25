Как обновится BMW X6 M Competition в 2025 году

В настоящее время 2025 BMW X6 M Competition находится в сегменте купеобразных высокопроизводительных внедорожников. В этом же сегменте находятся RS Q8, Cayenne Turbo GT и Mercedes-AMG GLE 63. Цены и комплектация автомобилей варьируются в широком диапазоне.

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Двигатель, трансмиссия и технические характеристики 2025 BMW X6 M Competition

Каждый BMW X6 M 2025 года выпуска является моделью Competition - теперь это не просто комплектация, это заложено в названии. Несмотря на это незначительное изменение, мощность и производительность остались такими же, как и прежде: 617 лошадиных сил и 750 Нм крутящего момента от мощного двигателя S68. Восьмиступенчатая автоматическая коробка передач ZF подключается к 4,4-литровому V8 вместе с полным приводом xDrive, разгоняя купеобразный внедорожник с места до 100 км/ч меньше, чем за 3,7 секунды. Как он выглядит на фоне своих конкурентов? AMG GLE, например, разгоняется с нуля до 100 км/ч за то же время и обладает мощностью на 14 лошадиных сил меньше. Внедорожник Porsche GT обладает большей мощностью и разгоняется до 100 км/ч значительно быстрее. Audi RS Q8, делает это за 3,2 секунды.

2025 BMW X6 M Competition топливная экономичность и MPG

У BMW X6 M Competition 2025 года такой же расход топлива, как и X5 M. 4,4-литровый V8 с двойным турбонаддувом развивает огромную мощность и использует мягкую гибридную систему. При этом он расходует всего 18 литров на 100 км в городе и 13 литров на шоссе, в смешанном режиме 16 литров на 100 км (по оценкам EPA). Это примерно то же самое, что и у конкурентов от MB и Porsche.

Интерьер и грузовое пространство

В салоне, так же, как и у других современных моделей М присутствует кожа мериноса и отделка из углеродного волокна. Опционально доступны: аудиосистема Bowers & Wilkins за 3 400 долларов, сиденья с массажем и вентиляцией за 3 100 долларов, шторки на боковых окнах, светодиодный потолок Sky Lounge, подогрев и охлаждение подстаканников, а также подогрев задних сидений в пакете Executive Package. В базовую комплектацию входят складывающиеся задние сиденья 40/20/40 и дверь багажника с электроприводом. Благодаря 1690 литрам грузового пространства Х6 на 360 литров превосходит X5 M Competition. Это на 28 литров меньше, чем у Audi RS Q8.

Технологии 2025 BMW X6 M

BMW X6 M Competition 2025 года оснащен привычным изогнутым дисплеем с системой iDrive 8.5. Центральный информационный дисплей диагональю 14,9" и 12,3" цифровая и настраиваемая панель приборов предлагают навигацию, совместимость с Apple CarPlay и Android Auto. Интеграция приложений My BMW входит в стандартную комплектацию и позволяет выполнять такие функции, как блокировка и разблокировка дверей и запуск навигации.

Безопасность и функции помощи водителю

В дополнение к обычным стандартным системам помощи водителю, таким как мониторинг слепых зон и предупреждение о сходе с полосы движения, BMW X6 M Competition 2025 также доступен с пакетом Driving Assistance Professional Package стоимостью 1700 долларов, который включает: радарный круиз-контроль, систему Evasion Aid и другие технологии активного предотвращения столкновений.

Цены на BMW X6 M Competition 2025 года

Базовый 2025 X6 M Competition до вычета налогов и сборов доступен по цене 129 700 долларов. Это немного дороже, по сравнению с новым GLE 63 - 127 700 долларов. RS Q8 от Audi также будет стоить немного дешевле - 125 800 долларов. Самый дешевый Cayenne Turbo начинается от 157 000 долларов.