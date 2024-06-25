Перечислены регионы РФ с самыми старыми таксопарками

Стало известно, где в РФ самые старые автомобили такси. Наиболее возрастные легковушки возят пассажиров в Амурской области, Еврейской автономной области и Республике Саха, следует из доклада Международного Евразийского форума «Такси» (МЕФТ). Средний возраст якутских такси — 16 лет, в Еврейской АО — 15 лет, а в Амурской — от 10 до 20 лет. Много автомобилей старше 10 лет числятся также в Ненецком АО, Республике Калмыкия, Смоленской и других областях.

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Самый «молодой» таксопарк обнаружили в Астраханской области: там средний возраст автомобилей такси лежит в диапазоне от одного до пяти лет. В Саратовской области машинам в среднем два года, в Северной Осетии — три-пять лет, в Пензенский области — три года.

В Москве, которая оказалась на пятой строчке по новизне автомобилей такси, им в среднем 3,5 года. Далее в рейтинге идут Нижегородская область, Санкт-Петербург, Калининградская, Кировская и Московская области.

В целом по России средний возраст легкового такси составляет пять-шесть лет, что довольно много, отмечают в МЕФТ.

На фоне сокращения ассортимента иномарок и роста цен таксопарки столкнулись со сложностями с закупками новых машин. Обновляться они стали за счет китайских и русифицированных азиатских автомобилей — «Москвичей», Evolute и так далее. Однако машин эконом-класса все еще не хватает, отмечали в «Яндексе» зимой, объясняя рост тарифов.