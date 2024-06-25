Отзывные кампании действуют даже в условиях санкций

Росстандарт сообщил о продолжении отзывов машин в условиях санкций. Иностранные автобренды продолжают присылать в Федеральное агентство по техническому регулированию информацию о проведении сервисных кампаний. Об этом сообщил глава отдела метрологии, госконтроля и надзора ведомства Гамид Махаев в ходе круглого стола в Общественной палате России.

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«В настоящее время информации в адрес Росстандарта о том, что кто-либо ушел с рынка РФ, не поступало. Все ранее заявленные отзывные программы проводят в штатном режиме. В случае если людям отказывают в проведении отзыва, гражданин пишет нам обращение, мы отрабатываем его с официальным представительством, по итогам которого машину ремонтируют», — подчеркнул Махаев.



Он также пояснил, что сегодня есть некоторые сложности со сроками поставок запчастей, однако все работы в рамках ранее согласованных отзывов проходят в штатном режиме.

Также эксперт напомнил, что ответственность официальных представительств иностранных брендов не распространяется на транспортные средства. которые были ввезены на территорию страны россиянами самостоятельно, по свидетельствам о безопасности колёсных транспортных средств (СБКТС).