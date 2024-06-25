Отзывные кампании действуют даже в условиях санкций

Росстандарт: санкции не помеха отзыву машин
Росстандарт сообщил о продолжении отзывов машин в условиях санкций. Иностранные автобренды продолжают присылать в Федеральное агентство по техническому регулированию информацию о проведении сервисных кампаний. Об этом сообщил глава отдела метрологии, госконтроля и надзора ведомства Гамид Махаев в ходе круглого стола в Общественной палате России.
«В настоящее время информации в адрес Росстандарта о том, что кто-либо ушел с рынка РФ, не поступало. Все ранее заявленные отзывные программы проводят в штатном режиме. В случае если людям отказывают в проведении отзыва, гражданин пишет нам обращение, мы отрабатываем его с официальным представительством, по итогам которого машину ремонтируют», — подчеркнул Махаев.
Он также пояснил, что сегодня есть некоторые сложности со сроками поставок запчастей, однако все работы в рамках ранее согласованных отзывов проходят в штатном режиме.
Также эксперт напомнил, что ответственность официальных представительств иностранных брендов не распространяется на транспортные средства. которые были ввезены на территорию страны россиянами самостоятельно, по свидетельствам о безопасности колёсных транспортных средств (СБКТС).
«Граждане могут сами произвольно купить и пройти все процедуры, включая испытательную лабораторию, где проводят соответствующие мероприятия и по итогам выдают СБКТС. В случае если мы со своей стороны выявляем какое-либо несоответствие, например испытательная лаборатория незаконно выдала данное свидетельство либо выдала с нарушениями, то данный документ может быть аннулирован вплоть до аннулирования документов, которые потом выдаются на основании СБКТС», — заключил представитель Росстандарта.