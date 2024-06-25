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Росстандарт: санкции не помеха отзыву машин

Росстандарт сообщил о продолжении отзывов машин в условиях санкций. Иностранные автобренды продолжают присылать в Федеральное агентство по техническому регулированию информацию о проведении сервисных кампаний. Об этом сообщил глава отдела метрологии, госконтроля и надзора ведомства Гамид Махаев в ходе круглого стола в Общественной палате России.

Отзывные кампании действуют даже в условиях санкций
© РИА Новости
«В настоящее время информации в адрес Росстандарта о том, что кто-либо ушел с рынка РФ, не поступало. Все ранее заявленные отзывные программы проводят в штатном режиме. В случае если людям отказывают в проведении отзыва, гражданин пишет нам обращение, мы отрабатываем его с официальным представительством, по итогам которого машину ремонтируют», — подчеркнул Махаев.

Он также пояснил, что сегодня есть некоторые сложности со сроками поставок запчастей, однако все работы в рамках ранее согласованных отзывов проходят в штатном режиме.

Также эксперт напомнил, что ответственность официальных представительств иностранных брендов не распространяется на транспортные средства. которые были ввезены на территорию страны россиянами самостоятельно, по свидетельствам о безопасности колёсных транспортных средств (СБКТС).

«Граждане могут сами произвольно купить и пройти все процедуры, включая испытательную лабораторию, где проводят соответствующие мероприятия и по итогам выдают СБКТС. В случае если мы со своей стороны выявляем какое-либо несоответствие, например испытательная лаборатория незаконно выдала данное свидетельство либо выдала с нарушениями, то данный документ может быть аннулирован вплоть до аннулирования документов, которые потом выдаются на основании СБКТС», — заключил представитель Росстандарта.
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