Эксперт назвал главное различие дорогих и бюджетных шин

Эксперт Погуляев назвал разницу между дорогими и дешёвыми шинами. В настоящее время дефицита шин в России нет. На рынке представлено много брендов в разных ценовых категориях, которые условно можно разделить на «премиум», «средний» и «эконом».

© РИА Новости

Руководитель автосервиса Fit Service Николай Погуляев главным отличием дешёвых и премиальных шин считает показатели безопасности. Резина должна давать оптимальное сцепление, устойчивый вход в поворот, хороший «старт-стоп». Чем выше оценки безопасности, тем она будет дороже.

Кроме того, чем известнее бренд-производитель, тем цена шин будет выше. Автовладельцам важно обращать внимание на ряд характеристик, среди которых тормозной путь, износостойкость и шумность.

В составе самых дешёвых шин содержится очень высокий процент сажи и она будет тяжелее. Шины из низкого ценового сегмента отличаются малой износостойкостью, сцеплением и комфортом. Кроме того, они довольно шумные. Дешёвая резина влияет на увеличение расхода топлива, что негативно отражается на элементах подвески. Эксперт считает, что шипы на дешёвой зимней резине могут довольно быстро вылетать. Также он предположил, что на премиальной резине есть вероятность проехать в два раза больше километров, чем на дешёвой.

Производитель заявляет эти параметры, которые впоследствии тестируются автовладельцами и экспертами. На основании этих данных формируются рейтинги резины.