Как изменились цены на трехлетние седаны

Подсчитано, как изменились цены на трёхлетние седаны. После ухода западных автопроизводителей из России на их место пришли китайские, однако изначально они предлагали россиянам исключительно кроссоверы, а ниша бизнес-седанов оставалась пустой до лета 2023 года. Однако даже сейчас выбор не велик, и многие граждане предпочитают покупать хорошо знакомые европейские, японские и корейские модели в возрасте три года: именно на эти машины эксперты портала 110km.ru проанализировали цены. В итоге оказалось, что далеко не все четырёхдверки стали доступнее для покупателей.

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Так, абсолютный лидер в сегменте бизнес-седанов — Toyota Camry — с начала 2024 года стала дешевле на 8%, а средняя стоимость автомобиля составляет 3,47 млн рублей.

Ещё одна популярная у россиян модель — корейский Kia K5 — в июне 2024 оценивается в 2,8 млн рублей, что на 15% меньше, чем в начале года. Примерно за ту же сумму можно купить Hyundai Sonata, которая за полгода подешевела на 5%, до 2,75 млн рублей.

Тем временем японские Mazda6 за последние шесть месяцев стали дороже на 4% по сравнению с январём. Сегодня купить трёхлетний седан можно, в среднем, за 3,06 млн рублей.

Подросли цены и на чешскую четырёхдверку Skoda Superb. Отмечается, что по сравнению с началом года стоимость машины выросла на 8%, до 2,96 млн рублей.