Эксперт обозначил вектор развития российского авторынка

Импорт китайских машин помог российскому авторынку избежать дефицита после ухода западных марок, однако теперь необходимо переходить к поддержке отечественного производства, а именно комплектующих для автомобилей. Такое мнение на круглом столе «Ридуса» высказал член Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по экономике, инвестициям и предпринимательству, генеральный директор ГК «Далини» Руслан Нигматулин.

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Эксперт обратил внимание, что китайские производители не спешат делиться технологиями, ограничиваясь поставкой готовой продукции или финальной сборкой на территории России.

«Почему китайцам легко каждый год вводить новые марки, делать современные автомобили? Потому что там каждый своим делом занимается. Подшипники делают одни, электронику делают другие. И когда конструкторы разрабатывают машину, они у себя же на рынке получают абсолютно все компоненты для нее», — отметил Нигматулин.



Схожая система, по его словам, нужна и в России, чтобы отечественные производители могли купить любую деталь на местом рынке.

Директор международной сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова до этого сообщила, что цены на автозапчасти в России с января по май 2024 года увеличились до 50% в зависимости от позиции.

По словам эксперта, за пять месяцев заметно повысились и средние цены на запчасти для китайских автомобилей. Практически сравнялась динамика стоимости расходников на европейские, корейские, японские и китайские авто. При этом не изменились расценки на кузовные элементы многих популярных марок.

На цены сегодня влияет целый ряд факторов: помимо стандартного роста из-за инфляции и валютной переоценки, усиливается влияние дорожающей логистики, накладываются и проблемы с оплатой иностранным контрагентам, подчеркнула специалист.