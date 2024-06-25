Власти задумались о защите россиян от недобросовестных дилеров

В РФ задумались о защите прав россиян от недобросовестных дилеров. В последнее время дилеры и покупатели автомобилей не способны решить споры мирным путём и всё чаще обращаются в суд. Продавцы обвиняют своих клиентов в «потребительском экстремизме», а взамен получают обвинения в мошенничестве. В итоге эксперты и законодатели начали пытаться найти способ защитить права одних без ущемления интересов других.

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Сегодня отношения между сторонами регулируются законом о защите прав потребителей, но всё чаще возникают ситуации, когда его недостаточно. Например, в ситуациях, когда производитель уходит из страны или автомобиль куплен на онлайн маркетплейсе.

«Площадка сейчас не отвечает за продавца, который на ней размещает товар и активно декларирует эту свою неответственность. Здесь очень много работы»,



— отметил председатель координационного совета при Общественной палате РФ по развитию и безопасности электронной торговли Георгий Волков.

Эксперты отмечают, что заявления дилеров и автопроизводителей о якобы потребительском экстремизме связаны лишь с откровенным нежеланием выполнять свои обязанности перед клиентами и попыткой казаться жертвой в спорной ситуации.

Сам термин появился несколько лет назад, когда крупные мировые автоконцерны подали жалобу на мошенничество, в котором были замешаны региональные суды. Дело в том, что недобросовестные дилеры отказывались принимать на гарантийный ремонт неисправные машины, а их владельцы подавали исковые заявления, которые были удовлетворены. Причём им присуждались не только возмещение в полном объёме и компенсация морального вреда, но также неустойка в размере 1% от стоимости автомобиля за каждый день просрочки.