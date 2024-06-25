Власти задумались о защите россиян от недобросовестных дилеров

Власти задумались о защите россиян от дилеров
В РФ задумались о защите прав россиян от недобросовестных дилеров. В последнее время дилеры и покупатели автомобилей не способны решить споры мирным путём и всё чаще обращаются в суд. Продавцы обвиняют своих клиентов в «потребительском экстремизме», а взамен получают обвинения в мошенничестве. В итоге эксперты и законодатели начали пытаться найти способ защитить права одних без ущемления интересов других.
Сегодня отношения между сторонами регулируются законом о защите прав потребителей, но всё чаще возникают ситуации, когда его недостаточно. Например, в ситуациях, когда производитель уходит из страны или автомобиль куплен на онлайн маркетплейсе.
«Площадка сейчас не отвечает за продавца, который на ней размещает товар и активно декларирует эту свою неответственность. Здесь очень много работы»,
— отметил председатель координационного совета при Общественной палате РФ по развитию и безопасности электронной торговли Георгий Волков.
Эксперты отмечают, что заявления дилеров и автопроизводителей о якобы потребительском экстремизме связаны лишь с откровенным нежеланием выполнять свои обязанности перед клиентами и попыткой казаться жертвой в спорной ситуации.
Сам термин появился несколько лет назад, когда крупные мировые автоконцерны подали жалобу на мошенничество, в котором были замешаны региональные суды. Дело в том, что недобросовестные дилеры отказывались принимать на гарантийный ремонт неисправные машины, а их владельцы подавали исковые заявления, которые были удовлетворены. Причём им присуждались не только возмещение в полном объёме и компенсация морального вреда, но также неустойка в размере 1% от стоимости автомобиля за каждый день просрочки.
«Суд с экспертизой это года полтора. Это первая инстанция, потом ещё год на Мосгорсуд. Неустойка будет гигантская, если её полностью взыскать, потребитель обогатится. Но так ли это плохо? Закон предостерегает продавцов, чтобы они договаривались во внесудебном порядке, в противном случае будут штрафы и неустойки. Снижение неустойки как раз развязывает руки недобросовестным продавцам», — считает глава общественного совета «Автомобилист» Максим Едрышов.