Госдума убрала ОСАГО из числа обязательных для регистрации ТС документов

Полис ОСАГО более не будет входить в перечень обязательных документов при регистрации авто. Кроме того, гражданам легче будет снимать свои машины с учета. Закон об этих и других новшествах приняла Госдума.

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Изменения в закон о госрегистрации транспорта предложил глава профильного комитета ГД Евгений Москвичев.

Итак, полис ОСАГО исключается из перечня обязательных документов для постановки машины на госучет и регистрации при смене владельца. "Не все, кто покупает автомобиль, сразу начинают ездить, и полис для регистрационных действий им теперь не нужен", - пояснил "РГ" депутат ГД Александр Толмачев ("Единая Россия").

Еще из новшеств - водителям при продаже авто можно будет сразу снимать его с учета в ГИБДД. Сейчас это происходит только через десять дней после обращения в ведомство. Это касается случаев, если договор был заключен через портал Госуслуг или удостоверен нотариусом. В иных случаях остается срок в 10 дней со дня продажи.

Кроме того, собственники смогут по заявлению снимать с учета похищенные или угнанные автомобили. И не придется предоставлять работодателю, налоговым органам информацию о фактическом отсутствии машины.

"Можно снимать с регистрации угнанные или уничтоженные машины просто по заявлению владельца. Больше никакой бюрократии в этом вопросе", - резюмировал Толмачев.

Как пояснил "РГ" его коллега по фракции Сергей Алтухов, нововведения в отношении угнанных автомобилей важны в части оплаты автовладельцами транспортного налога. "Сейчас с этим большая бюрократия: пострадавший автолюбитель должен предпринять много усилий, чтобы не платить транспортный налог, хотя существует норма, что машины, находящиеся в розыске, освобождаются от уплаты транспортного налога при условии подтверждения факта угона органами МВД, которые расследуют данные преступления, - рассказал он. - Угнанное транспортное средство не является объектом налогообложения в период розыска с месяца его начала до месяца возврата, а также в случае прекращения розыска, если транспортное средство не найдено".



Теперь же угнанный автомобиль можно будет снять с регистрационного учета и соответственно налог перестанет начисляться. "Считаю, что важную роль в данном механизме должен играть портал Госуслуг, чтобы максимально облегчить взаимодействие с госорганами автовладельцам", - добавил Алтухов.