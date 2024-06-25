Средняя цена нового автомобиля в России изменилась

Средняя цена нового автомобиля в России опустилась ниже 3 млн рублей
Средняя цена нового легкового автомобиля в России впервые за десять месяцев опустилась ниже 3 млн рублей. Эксперты во многом связывают это с увеличением доли бюджетных машин на рынке. Прежде всего речь идёт о ряде китайских иномарок и моделях бренда LADA. Кроме того, по словам специалистов, на сегодняшний день в стране уже нет дефицита легковушек, как было предыдущие два года, и сейчас предложение новых авто заметно превышает спрос. В этих условиях дилерам приходится конкурировать друг с другом в борьбе за покупателя и предоставлять различные скидки.
К началу лета средняя цена нового легкового автомобиля в России впервые с середины прошлого года опустилась ниже 3 млн рублей. Об этом во вторник, 25 июня, сообщило аналитическое агентство «Автостат».
По данным организации, ещё в июле 2023-го средняя по стране стоимость новой легковушки преодолела планку 3 млн рублей и на протяжении следующих девяти месяцев непрерывно оставалась выше этой отметки. Максимального уровня показатель достиг в марте 2024-го (почти 3,4 млн), но уже в апреле упал на 7% (до 3,15 млн), а в мае — ещё на 8,5% (до 2,88 млн).
«Падение средневзвешенной цены эксперты агентства «Автостат» связывают с изменением структуры продаж новых легковых машин. Так, выросла рыночная доля у автомобилей «бюджетных» и «среднеценовых» брендов». К примеру, у лидера рынка — отечественной LADA — она увеличилась с 30,8% (в апреле) до 31,5% (в мае)», — говорится в отчёте.
То же самое коснулось китайских марок Chery, Haval, Changan, OMODA и белорусско-китайского Belgee, стоимость моделей которых в среднем не превышает 3 млн рублей. Суммарная доля рынка этих брендов за последний месяц весны выросла с 31,9 до 35,7%.
При этом всё меньший объём продаж приходится на автомобили более дорогих китайских марок вроде EXEED, TANK, Lixiang, Voyah и Zeekr, а также брендов, чьи машины перестали официально поступать в Россию и теперь доступны только по параллельному импорту — это, например, Toyota, BMW, Mercedes-Benz и Volkswagen. Все они в среднем стоят существенно дороже 3 млн рублей, а их общая рыночная доля в мае сократилась примерно в полтора раза, отметили в «Автостате».
Как рассказал RT главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков, в последние месяцы официальные цены на новые легковые авто в России практически не менялись, но дилеры при этом стали чаще делать различные скидки и подарки для клиентов. Таким образом продавцы пытаются конкурировать друг с другом в борьбе за покупателя, считает специалист.
«Дело в том, что у нас уже нет такого дефицита машин, как это было в 2022 и 2023 годах. Количество предложений на авторынке сегодня превышает возможный потребительский спрос. На этом фоне мы видим, что дилеры стали больше тратить на рекламу, маркетинг и продвижение бренда для привлечения клиентов», — пояснил Кадаков.
Вместе с тем, по мнению эксперта, предпосылок для ещё большего удешевления новых легковушек в России пока что нет. Аналогичной точки зрения придерживается и директор по продажам и развитию «Авто.ру Бизнес» Даниил Шкурыгин.
«Недавнее снижение средневзвешенных цен обусловлено затоваренностью рынка новых автомобилей. Последующая динамика будет зависеть от многих факторов, в том числе и макроэкономических, поэтому делать точные прогнозы сейчас никто не сможет. Однако, на наш взгляд, дальнейшего падения цен ожидать не стоит», — подчеркнул собеседник RT.
Рыночное ускорение
Всего за первые пять месяцев 2024 года в России было продано примерно 595 тыс. новых легковых машин. Это почти вдвое больше, чем за аналогичный период 2023-го, свидетельствуют материалы «Автостата».
Рынок продолжает уверенно восстанавливаться после резкого обвала в позапрошлом году, когда на фоне масштабных санкций Запада против Москвы многие международные концерны решили свернуть работу в РФ. Так, если ещё в 2021-м россияне купили с конвейера порядка 1,52 млн легковушек, то в 2022-м показатель упал более чем вдвое — до 626 тыс.
Впрочем, уже в 2023-м рынок сумел отыграть почти половину санкционных потерь, поскольку места ушедших из России конкурентов стали уверенно занимать автоконцерны из КНР. В результате с января по декабрь общий объём продаж новых легковых авто в РФ увеличился на 69% — до 1,06 млн.
Отметим, что если ещё в феврале 2022-го китайским брендам принадлежало лишь 9% продаваемых в РФ новых легковушек, то к началу мая 2024-го показатель превышал 55%. Доля российских марок за это время выросла с 20% до почти 34%, тогда как присутствие европейских моделей снизилось с 28 до 3,1%, корейских — с 23 до 1,8%, японских — с 18 до 2,7%, а американских — с 1 до 0,6%.
«Сегодня скепсис относительно китайских автомобилей снижается. Производители из КНР постоянно совершенствуют свои модели и в очень больших объёмах собирают отзывы дилеров и автовладельцев. Мы видим, сколько китайских авто сейчас в такси и каршеринге. Люди слышат обратную связь о таких машинах, имеют опыт самостоятельного пользования и понимают, что китайские марки вполне сопоставимы с именитыми брендами, почти недоступными сейчас на нашем рынке», — отметил Даниил Шкурыгин.
Как полагают специалисты «Автостата», с учётом наблюдаемой динамики в 2024-м сегмент новых машин в России может не только вернуться к докризисному уровню, но и превысить его. Согласно базовому прогнозу агентства, по итогам всего нынешнего года в стране может быть реализовано около 1,5 млн легковушек. Причём по оптимистичному сценарию показатель достигнет 1,75 млн и станет максимальным за последние десять лет.
«Опираясь на текущие показатели российского авторынка, большинство аналитиков считают, что по итогам 2024 года в целом по стране будет зарегистрировано не менее 1,5 млн новых легковых автомобилей. По нашим данным, судя по динамике за первые пять месяцев 2024 года, реализация 1,5 млн новых авто по РФ — это вполне достижимый результат», — заключил Даниил Шкурыгин.