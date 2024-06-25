Средняя цена нового автомобиля в России изменилась

Средняя цена нового легкового автомобиля в России впервые за десять месяцев опустилась ниже 3 млн рублей. Эксперты во многом связывают это с увеличением доли бюджетных машин на рынке. Прежде всего речь идёт о ряде китайских иномарок и моделях бренда LADA. Кроме того, по словам специалистов, на сегодняшний день в стране уже нет дефицита легковушек, как было предыдущие два года, и сейчас предложение новых авто заметно превышает спрос. В этих условиях дилерам приходится конкурировать друг с другом в борьбе за покупателя и предоставлять различные скидки.

К началу лета средняя цена нового легкового автомобиля в России впервые с середины прошлого года опустилась ниже 3 млн рублей. Об этом во вторник, 25 июня, сообщило аналитическое агентство «Автостат».

По данным организации, ещё в июле 2023-го средняя по стране стоимость новой легковушки преодолела планку 3 млн рублей и на протяжении следующих девяти месяцев непрерывно оставалась выше этой отметки. Максимального уровня показатель достиг в марте 2024-го (почти 3,4 млн), но уже в апреле упал на 7% (до 3,15 млн), а в мае — ещё на 8,5% (до 2,88 млн).

«Падение средневзвешенной цены эксперты агентства «Автостат» связывают с изменением структуры продаж новых легковых машин. Так, выросла рыночная доля у автомобилей «бюджетных» и «среднеценовых» брендов». К примеру, у лидера рынка — отечественной LADA — она увеличилась с 30,8% (в апреле) до 31,5% (в мае)», — говорится в отчёте.



То же самое коснулось китайских марок Chery, Haval, Changan, OMODA и белорусско-китайского Belgee, стоимость моделей которых в среднем не превышает 3 млн рублей. Суммарная доля рынка этих брендов за последний месяц весны выросла с 31,9 до 35,7%.

При этом всё меньший объём продаж приходится на автомобили более дорогих китайских марок вроде EXEED, TANK, Lixiang, Voyah и Zeekr, а также брендов, чьи машины перестали официально поступать в Россию и теперь доступны только по параллельному импорту — это, например, Toyota, BMW, Mercedes-Benz и Volkswagen. Все они в среднем стоят существенно дороже 3 млн рублей, а их общая рыночная доля в мае сократилась примерно в полтора раза, отметили в «Автостате».

Как рассказал RT главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков, в последние месяцы официальные цены на новые легковые авто в России практически не менялись, но дилеры при этом стали чаще делать различные скидки и подарки для клиентов. Таким образом продавцы пытаются конкурировать друг с другом в борьбе за покупателя, считает специалист.

«Дело в том, что у нас уже нет такого дефицита машин, как это было в 2022 и 2023 годах. Количество предложений на авторынке сегодня превышает возможный потребительский спрос. На этом фоне мы видим, что дилеры стали больше тратить на рекламу, маркетинг и продвижение бренда для привлечения клиентов», — пояснил Кадаков.



Вместе с тем, по мнению эксперта, предпосылок для ещё большего удешевления новых легковушек в России пока что нет. Аналогичной точки зрения придерживается и директор по продажам и развитию «Авто.ру Бизнес» Даниил Шкурыгин.

«Недавнее снижение средневзвешенных цен обусловлено затоваренностью рынка новых автомобилей. Последующая динамика будет зависеть от многих факторов, в том числе и макроэкономических, поэтому делать точные прогнозы сейчас никто не сможет. Однако, на наш взгляд, дальнейшего падения цен ожидать не стоит», — подчеркнул собеседник RT.



Рыночное ускорение

Всего за первые пять месяцев 2024 года в России было продано примерно 595 тыс. новых легковых машин. Это почти вдвое больше, чем за аналогичный период 2023-го, свидетельствуют материалы «Автостата».

Рынок продолжает уверенно восстанавливаться после резкого обвала в позапрошлом году, когда на фоне масштабных санкций Запада против Москвы многие международные концерны решили свернуть работу в РФ. Так, если ещё в 2021-м россияне купили с конвейера порядка 1,52 млн легковушек, то в 2022-м показатель упал более чем вдвое — до 626 тыс.

Впрочем, уже в 2023-м рынок сумел отыграть почти половину санкционных потерь, поскольку места ушедших из России конкурентов стали уверенно занимать автоконцерны из КНР. В результате с января по декабрь общий объём продаж новых легковых авто в РФ увеличился на 69% — до 1,06 млн.

Отметим, что если ещё в феврале 2022-го китайским брендам принадлежало лишь 9% продаваемых в РФ новых легковушек, то к началу мая 2024-го показатель превышал 55%. Доля российских марок за это время выросла с 20% до почти 34%, тогда как присутствие европейских моделей снизилось с 28 до 3,1%, корейских — с 23 до 1,8%, японских — с 18 до 2,7%, а американских — с 1 до 0,6%.

«Сегодня скепсис относительно китайских автомобилей снижается. Производители из КНР постоянно совершенствуют свои модели и в очень больших объёмах собирают отзывы дилеров и автовладельцев. Мы видим, сколько китайских авто сейчас в такси и каршеринге. Люди слышат обратную связь о таких машинах, имеют опыт самостоятельного пользования и понимают, что китайские марки вполне сопоставимы с именитыми брендами, почти недоступными сейчас на нашем рынке», — отметил Даниил Шкурыгин.



Как полагают специалисты «Автостата», с учётом наблюдаемой динамики в 2024-м сегмент новых машин в России может не только вернуться к докризисному уровню, но и превысить его. Согласно базовому прогнозу агентства, по итогам всего нынешнего года в стране может быть реализовано около 1,5 млн легковушек. Причём по оптимистичному сценарию показатель достигнет 1,75 млн и станет максимальным за последние десять лет.