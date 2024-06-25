Редчайший BMW M5 E28 выставили на продажу за 12,5 млн рублей в России

На сайте объявлений предлагают купить "музейный экспонат" - культовый седан первого поколения BMW M5 в кузове E28 1987 года выпуска. За раритет просят 12,5 млн рублей.

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Седан E-класса имеет задний привод, 5-ступенчатую механическую коробку передач, 3,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 286 лошадиных сил. Пробег BMW M5 - 111 тысяч километров.

Владелец отмечает, что автомобиль "в музейном состоянии" - без единого ДТП, ни грамма ржавчины:

"Ретроавтомобиль для тех, кто понимает".



В комплекте идут инструменты в полном наборе.

Как уточняет портал "АвтоВзгляд", с 1984 по 1988 годы был произведен всего 2241 автомобиль этого поколения. Модель является одной из самых редких серийных машин BMW Motorsport, поэтому продажа раритета в России - событие историческое.

Ранее "РГ" писала о продаже плавающего автодома за 5,5 млн рублей.