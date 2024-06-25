Эксперт рассказал о нюансах новых правил регистрации ТС

Автомобили запретят ставить на учет, если нет документов об уплате утилизационного сбора. Однако для регистрации больше не понадобится полис ОСАГО. Более того, регистрацию автомобиля можно будет прекратить сразу после продажи. Закон об этом приняла Госдума.

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Давайте разберемся в этих нюансах. Итак, уплата утилизационного сбора вызывает много вопросов. Этот сбор теперь будет взиматься в полном объеме, если человек, который ввез машину, продал ее раньше, чем закончился год с момента ввоза. А чтобы следующий собственник не смог зарегистрировать на себя автомобиль, и было принято новое правило.

Второе удивительное решение. При регистрации автомобиля в ГИБДД не потребуется предъявлять полис о страховании автогражданской ответственности (ОСАГО). Конечно, освобождение гаишников от проверки по базам наличия и действительности полиса повысит скорость регистрации транспорта. Однако такие правила скажутся довольно отрицательно на ситуации на дорогах.

Количество незастрахованных вырастет, и в случае аварии пострадавшая сторона не сможет получить свои выплаты по ОСАГО. Увы, пока не заработали камеры, которые выявляют незастрахованных водителей, странно отказываться от проверки наличия полисов при регистрации.

Кроме того, законопроект предусматривает возможность досрочного прекращения регистрации автомобиля. То есть, если автовладелец продал машину, то он до истечения десятидневного срока для постановки ее на учет в ГИБДД может прекратить регистрацию. Это очень полезно для бывших автовладельцев. Им не придется оплачивать чужие штрафы. А на новых собственниках такое изменение никак не отразится. Для них по-прежнему останется 10 суток для постановки машины на учет.