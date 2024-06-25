В России появились в продаже новые Honda Civic

Дилеры предлагают Honda Civic в кузовах седан и хэтчбек со всеми уплаченными пошлинами и сборами по цене от 3 490 000 рублей.

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Столько стоит седан, под капотом которого 180-сильным турбомотор объёмом 1.5 литра. Коробка - вариатор. Автомобиль оснащён цифровой приборной панелью, мультимедиа с сенсорным дисплеем, мультизонным климат-контролем, 16-дюймовыми колёсами, отделка салона - ткань. Больше подробностей о комплектации не приводится.

Чуть дороже обойдётся пятидверка - 3 540 000 рублей. Комплектация аналогичная за исключением наличия люка в крыши.

Ранее "РГ" рассказывала о самых надёжных турбомоторах современности, и турбочетвёрка L15B7, которой оснащается Honda Civic, оказалась в их числе.