Дилеры переписали цены на флагманский кроссовер Changan

7-местный кроссовер Changan CS95 стал дороже на ₽50 тыс. с момента дебюта в РФ.

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Флагманский 7-местный кроссовер Changan CS95, дебютировавший в России осенью 2023 года, незначительно подорожал с тех пор. Сейчас этот автомобиль в комплектации DLX стоит 4 249 900 руб. и 4 319 900 руб. в версии Black edition, следует из прайс-листов на сайте производителя.

С момента начала продаж в России цена начиналась от 4 199 900 руб. в комплектации DLX и 4 269 900 руб. в версии Black edition. Сегодня автомобили стоят 4 249 900 руб. и 4 319 900 руб., то есть машина подорожала всего на 5%. Changan CS95 оснащен 2-литровым турбомотором мощностью 226 л.с. и 380 Н·м, который работает в паре с новой 8-ступенчатой АКП Aisin. Привод полный.

В оснащение автомобиля входят функция мониторинга слепых зон, система удержания в полосе следования, датчики давления в шинах и прочее.

Ранее «За рулем» сообщал, что резко изменилась стоимость самого надежного кроссовера в России. Источник: Autonews.ru