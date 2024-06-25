Названы автомобили с самыми дорогими полисами КАСКО

Страховая компания назвала самые дорогие машины по каско.

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Страховая компания «Согласие» провела исследование и выяснила, какие легковые автомобили при страховании самые дорогие, а какие самые бюджетные.

Самой дорогой по страхованию машиной в России назван итальянский кроссовер Lamborghini Urus. Стоимость его полной страховки может доходить до 1,7 миллиона рублей.

Со значительным по сумме отставанием на втором месте оказался Rolls-Royce Cullinan - всего 955 тысяч рублей. На третьем месте оказались сразу две модели - Bentley Bentayga и Land Rover Sport, стоимость полиса полного каско на которые обойдется в 825 тысяч рублей.

Далее в списке самых затратных по каско оказались Mercedes-Benz Gelandewagen (675 тысяч), BMW M6 (659), Mercedes-Benz S-Class (639), Aston Martin DBX (627). Самым бюджетным в этом списке назван минивэн Mercedes-Benz V-Class - 540,5 тысяч рублей.

Зато Lada Granta и Lada Niva многих порадуют ценой полиса - 13,5 и 14,1 тысяч рублей соответственно.

Закономерность в страховом ценообразовании простая - чем дороже автомобиль, чем выше сумма, на которую страхуется машина, тем больше стоимость полиса. Также учитывается семейное положение, наличие или отсутствие детей у водителя.

По статистике, семейные автомобилисты, имеющие детей, водят аккуратнее. Но эти сопутствующие факторы лишь немного влияют на расчет стоимости полиса каско. Главными критериями остаются история страхования по ОСАГО, стаж вождения, возраст водителя и регион. Мощность автомобиля тоже влияет на стоимость. Машины с более производительными моторами чаще попадают в ДТП.