Рестайлинговый Mitsubishi Pajero Sport: новый дизель не для всех
Модернизированный внедорожник освоил еще один рынок. Причем там рамник сохранил турбодизель 4N15, тогда как на производственной родине ему отрядили другой мотор.
Рамный вездеход Mitsubishi Pajero Sport актуального поколения в строю аж с 2015 года. Однако вместо совершенно новой модели японская марка решила вывести на рынок в очередной раз модернизированный SUV (предыдущий масштабный рестайлинг провели в 2019-м). Первыми посвежевший внедорожник получили жители Таиланда, где и расположена основная производственная площадка. Теперь же такая модель доступна и на Филиппинах. Кстати, в этой стране внедорожник зовется Mitsubishi Montero Sport.
В плане дизайна филиппинский вариант повторил таиландский. Вездеходу досталась новая радиаторная решетка – с крупными сотами, плюс в верхней части вместо горизонтальных полосок появились «зубчатые» плашки. Также подретушировали бамперы, модель получила иные 18-дюймовые колеса. Кроме того, на Филиппинах переименована топ-версия GT: отныне это Black Series с расширенным черным декором.
В салоне – трехспицевый руль от пикапа Mitsubishi L200/Triton нового поколения, дорогим комплектациям также положена новая виртуальная приборка. Богатые исполнения – это еще двухзонный «климат», люк в крыше, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, слежения за разметкой, мониторинга «слепых» зон и предупреждения о перекрестном движении сзади.
Если в Таиланде Mitsubishi Pajero Sport после рестайлинга перешел на турбодизель 4N16 2.4 (184 л.с.) от последнего же грузовика L200, то обновленный Montero Sport доступен с прежним дизелем 4N15 аналогичного объема (181 л.с.). Зато филиппинский внедорожник сохранил классический восьмиступенчатый автомат, тогда как таиландская версия теперь комплектуется 6АТ. Базовый Montero Sport предложен с шестиступенчатой механикой. Полный привод имеет только самый дорогой SUV, все остальные версии – заднеприводные.
Цена рестайлингового Mitsubishi Montero Sport варьируется от 1 568 000 до 2 502 000 местных песо, что эквивалентно примерно 2,3 млн – 3,7 млн рублей по актуальному курсу.
Позже обновленный внедорожник должен добраться и до других стран. Но вот в Бразилии, например, такой Pajero Sport в ближайшее время ждать не стоит: там только что стартовали продажи дореформенного SUV в спецверсии Black.