Эти премиальные автомобили с пробегом признаны самыми надежными

Эксперты HotCars перечислили 12 самых надежных премиальных машин на вторичке. Эксперты портала HotCars перечислили 12 самых надежных премиальных автомобилей с пробегом.

© За рулем

Lexus IS 2022 года они признали самым надежным премиальным автомобилем с пробегом на рынке. По мнению специалистов, этот японский седан отличается не только высоким уровнем надежности, но и дешев в обслуживании. Надежность модели, выпускаемой с тремя силовыми агрегатами на выбор, оценивается экспертами J.D. Power в 90 баллов из 100 возможных. На техобслуживание этого автомобиля в течение первых десяти лет с момента покупки придется потратить 5680 долларов.

Второе место занял Lexus ES с гибридной силовой установкой на базе 4-цилиндрового бензинового ДВС. На техобслуживание этого автомобиля с рейтингом надежности 89 баллов из 100 возможных его владельцы тратят всего 570 долларов в год.

На третьей строчке рейтинга Lexus RX 2020 модельного года (87 баллов). Затраты на ТО в первые десять лет владения составят 7398 долларов.

На четвертом месте BMW 4-й серии 2018 года выпуска (86 баллов, 14 120 долларов на ТО).

За BMW 4-Series следует роскошный корейский седан Genesis G80 с 85 баллами. На обслуживание этой машины придется потратить 536 долларов в год.

Далее следуют Porsche Macan 2021 года; Audi A3 2018 года; Cadillac XT5 2022 года; Mercedes-Benz GLE Class 2018 года; BMW 3-й серии 2020 года; BMW 7-й серии 2020 года; Mercedes-Benz E-Class 2018 года.

Ранее «За рулем» сообщал, что представлен новый семиместный 136-сильный «европеец» за 1,8 млн рублей Источник: HotCars