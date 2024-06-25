В линейке смазочных материалов, используемых при обслуживании автомобиля, особое место занимает медная смазка. Она применяется в течение нескольких десятилетий, и некоторые считают её утратившей актуальность. Но так ли это на самом деле? Давайте разберёмся.

Что такое медная смазка

Составы этого типа представляют собой обычное смазочное масло, в которое добавлена порошковая медь. Они выпускаются в виде пасты либо в виде спрея. Чем более густой является консистенция смазки, тем выше в ней содержание меди. В некоторых пастах доля порошкового металла достигает 60%. Основное назначение – сохранение антифрикционных свойств даже при критичном повышении температуры. В обычном температурном диапазоне состав работает как обычная смазка, но при резком скачке масло выгорает либо испаряется, а его работу продолжает выполнять тонкодисперсный медный порошок.

Свойства и особенности

В числе наиболее важных качеств медной смазки обычно называют:

способность сохранять антифрикционные свойства даже при температурах около 1000°С; высокую адгезию с поверхностью, на которую наносится смазка; превосходные гидрофобные свойства, позволяющие защищать детали и узлы от ржавчины; повышение герметичности обработанных узлов; устранение скрипов между трущимися деталями.

В качестве примера высококачественной медной смазки можно привести продукт российской компании RUSEFF, со свойствами которого можно ознакомиться на официальном сайте бренда https://ruseff-auto.ru/catalog/smazki/16495n-ruseff-mednaya-smazka-vysokotemperaturnaya-250-ml-aerozol-ballon-335-ml/.

Сфера применения

В автомобиле медной смазкой обычно обрабатывают:

суппорты, где при торможении происходит резкий скачок температуры, а применение смазки позволяет избежать заклинивания тормозов; резьбовое соединение свечей накаливания, чтобы впоследствии облегчить их откручивание и демонтаж; подшипники, резьбовой крепёж конструкционных элементов, другие узлы трения, которые могут сильно нагреваться во время движения автомобиля; медные клеммы для защиты от окисления и улучшения токопроводящих свойств; ступичные болты и детали барабанных тормозов.

Следует быть внимательным и не забывать о риске гальванической коррозии при взаимодействии меди и алюминия. Медную смазку наносят только на стальные элементы. Если корпус двигателя или другие детали изготовлены из алюминиевого сплава, необходимо подобрать для них другой смазочный материал.