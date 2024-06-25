Верховный суд объяснил, как наказывать лихачей на электросамокатах

Пленум Верховного суда РФ сделал специальные разъяснения, как наказывать за водительские преступления. Особый вопрос: лихачи на самокатах. Они должны четко уяснить: нельзя гонять так, будто закон им не писан. На самом деле - писан. И не просто закон, а Уголовный кодекс.

Новые разъяснения, касающиеся в том числе лихачей на самокатах, внесены в постановление Пленума Верховного суда РФ "О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", принятое еще в 2008 году.

Но с тех пор в законодательстве многое изменилось. А главное, на наших улицах появились так называемые средства индивидуальной мобильности. Это электросамокаты, моноколеса, гироскутеры и прочее. Увы, очень быстро люди на самокатах сделали все, чтобы слово "самокатчик" в обществе стало ругательством.

Вот свежие данные: только за минувшие выходные сотрудники ГАИ в Москве пресекли более 10,4 тысячи нарушений ПДД со стороны пользователей средств индивидуальной мобильности. Чуть ранее СМИ со ссылкой на департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы сообщали, что с начала года выявлено 135 тысяч нарушений правил пользования электросамокатами. Это было, подчеркнем, еще до минувших выходных, так что к этой цифре можно смело прибавлять 10 тысяч с лишним.

Электросамокатчики по решению ВС снова стали относиться к пешеходам. Но отвечать за причинение тяжкого вреда они будут по полной программе.

А вот строчки из сводки происшествий. В Москве двое парней залезли на один электросамокат, сбили 9-летнего мальчика и уехали - у ребенка порван язык, разорвана нога и все тело в гематомах.

На Вешняковской улице в Москве мужчина на электросамокате наехал на четырехлетнюю девочку, шедшую с бабушкой по тротуару. Ребенок в тяжелом состоянии госпитализирован.

И так далее, и тому печальнее. В среднем пользователи средств индивидуальной мобильности совершают 220 тысяч поездок в сутки. Об этом сообщает департамент транспорта столицы. То есть огромное количество электросамокатчиков могут стать жертвами или виновниками аварий на дорогах.

Принципиальный вопрос: если от столкновения с лихачом на самокате пострадал человек, то самокатчику грозит уголовная статья. Какая именно - объяснил Верховный суд РФ.

Эксперт: Электросамокат не развлечение, а ответственность

По словам судьи Верховного суда РФ Сергея Абрамова, представлявшего документ, лицо, управляющее средствами индивидуальной мобильности и допустившее нарушение правил безопасности и движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека, при наличии к тому оснований несет ответственность по статье 268 УК РФ "Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта".

Надо сказать, что ответственность по статье 268 УК практически такая же, как и по статье 264 УК. То есть не важно, управлял ли водитель самокатом или автомобилем. Ответственность примерно одинаковая.

Кстати, и раньше судебная практика придерживалась именно такого подхода. В итоге получилось, что электросамокатчики снова по решению Верховного суда стали относиться к пешеходам. При этом отвечать за причинение тяжкого вреда здоровью они будут по полной программе. Как водители транспортного средства.

Стоит отметить, зачем вообще был принят этот документ. Дело в том, что предыдущий был принят еще в 2008 году. Тогда не было очень многих статей и понятий. В частности, на тот момент в законодательстве не было закреплено понятие "Средства индивидуальной мобильности" (СИМ).

Теперь понятие закрепили. Но это не самое важное.

Позиции Верховного суда как раз касаются тех статей, которые появились в Кодексе. Речь идет о новых примечаниях статьи 264 под номерами 2 и 3. Они появились именно для того, чтобы привести Кодекс в соответствие с новым законодательством.

А что же касается привлечения к ответственности, то практически Верховный суд утвердил уже устоявшуюся судебную практику.

Дело в том, что тех же самых электросамокатчиков, которые нарушили правила и сбили человека на пешеходном переходе, согласно решению ВС будут привлекать по статье 268 Уголовного кодекса. По сути, Верховный суд по-прежнему посчитал, что водитель электросамоката или другого электротранспорта остается пешеходом на дороге.

Статья 268 УК предусматривает ответственность именно такого участника. Причем довольно жесткую. Ответственность пассажиров, а также других участников дорожного движения примерно соответствует ответственности водителя. А это от трех до семи лет. В лучшем случае.

Стоит отметить еще несколько нюансов в этом постановлении.

Согласно этому решению Пленума водителей будут привлекать не только за нарушение на дороге. Понятие "Дорога" резко расширяется. Речь идет о любом месте, где транспортное средство может передвигаться. Например, поехал мотоцикл по полю, по пляжу... Задержат любого водителя. И способа отмазаться от ответственности на том основании, что дело произошло не на дороге общего пользования, а, например, в поле не будет.

Понятие "дорога" резко расширилось. Однако стоит обратить внимание и на другие вопросы, рассматривавшиеся на Пленуме. Например, об определении трезвости водителя.

Как пояснил Верховный суд, даже если все приборы и медики показали, что водитель нетрезв, а привлекается он не в первый раз, инспектор все равно должен установить соответствие закону.

Например, водитель один раз попался за рулем нетрезвым. Его осудили, лишили прав. Затем он второй раз попался в руки инспектора нетрезвым. Оформили протокол. И тут этот водитель с запахом перегара снова попался в руки другому инспектору. По закону такого водителя уже можно привлекать по уголовной статье за повторное управление в нетрезвом виде. Суд рассматривает дело, но выясняется, что предыдущее решение суда еще не вступило в силу.

Так вот согласно решению Верховного суда, в подобной ситуации привлечь к уголовной ответственности такого водителя просто нельзя.

Кстати

Госдума приняла поправки в закон о регистрации транспортных средств

Автомобили запретят ставить на учет, если нет документов об уплате утилизационного сбора. Однако автомобилистам не потребуется договор о том, что автовладелец заключил договор со страховщиком об ОСАГО. Более того, регистрацию автомобиля можно будет прекратить сразу после продажи.

Давайте разберемся в этих нюансах. Итак, уплата утилизационного сбора вызывает много вопросов. Этот сбор теперь будет взиматься в полном объеме, если человек, который ввез машину, продал ее раньше, чем закончился год с момента ввоза.

Также согласно этому законопроекту при регистрации автомобиля в ГИБДД не потребуется предъявлять полис ОСАГО.

Конечно, освобождение сотрудников ГИБДД от проверки по базам наличия и действительности страхового полиса повысит скорость регистрации транспорта. Однако они довольно отрицательно повлияют на ситуации на дорогах. Количество незастрахованных вырастет.

А что делать тем водителям, которые застраховали свою ответственность? Увы, пока не заработали камеры, которые выявляют незастрахованных водителей, вводить отказ от проверки наличия полисов при регистрации кажется довольно странным.

Кроме того, законопроект предусматривает возможность досрочного прекращения регистрации автомобиля. То есть если автовладелец продал машину, то он до истечения десятидневного срока для постановки машины на учет в Госавтоинспекции может прекратить регистрацию.

Это очень полезно для бывших автовладельцев. Им не придется оплачивать чужие штрафы. А на новых собственниках такое изменение ничуть не скажется. Для них по-прежнему останется десять суток для постановки машины на учет.