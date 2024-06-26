Названы самые дешевые автомобили в России в июне 2024 года

Эксперты считают, что приобрести новый легковой автомобиль на российском рынке можно, даже если у вас есть небольшой бюджет, так как в настоящее время на рынке представлено большое количество бюджетных моделей, выпущенных в нашей стране.

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Самым доступным автомобилем в настоящее время называется отечественный седан LADA Granta, его стоимость в базовой комплектации оценивается в 699 990 рублей. За данную цену потенциальный покупатель получит автомобиль с минимальным набором опций, в движение который приводит 1,6-литровый бензиновый силовой агрегат в сочетании с механической пятиступенчатой коробкой передач.

Еще один отечественный бюджетный автомобиль LADA Niva Legend предлагается покупателям по цене от 881 000 рублей. LADA Niva Legend, как и предыдущая модель, реализуется в минимальном оснащении. В движение автомобиль приводит 1,7-литровый бензиновый мотор, мощностью 83 лошадиные силы, трансмиссия механическая.

LADA Niva Travel можно приобрести по цене от 1 250 000 рублей. Автомобиль оснащен системой полного привода, а также 1,7-литровым силовым агрегатом, выдающим мощность в 80 лошадиных сил. В качестве опций у LADA Niva Travel предусмотрены ГУР, боковые зеркала с обогревом и электроприводом, а также аудиоподготовка.

LADA Vesta реализуется по цене от 1 459 900 рублей. В базовое оснащение вошли подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, свтодиодная головная оптика, кондиционер, боковые зеркала с обогревом и электрическим приводом. В качестве силовой установки предусмотрен 1,6-литровый мотор, мощностью 90 лошадиных сил, трансмиссия механическая пятиступенчатая.

Имея сумму в 1 530 000 рублей, можно рассмотреть в качестве приобретения новый УАЗ «Хантер». Внедорожник приводит в движение 2,7-литровый бензиновый силовой агрегат, мощность которого составляет 112 лошадиных сил, трансмиссия исключительно механическая. В качестве базовых опций предусмотрены гидроусилитель руля,