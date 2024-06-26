Как повышение налогов повлияет на стоимость ремонта автомобилей

Эксперт Кузьмин прокомментировал, как повышение налогов повлияет на автосервисы. В первом чтении принят законопроект, которые предполагает настройку налоговой системы. Поправки включают повышение налога на прибыль (с 20% до 25%), рост ряда рентных налогов и введение дифференцированного НДФЛ. Если проект станет действующим законом, новые ставки начнут действовать 1 января 2025 года.

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«Изменения налоговой системы, предложенные Минфином, безусловно, в моменте ухудшат состояние бизнеса. И в целом, скорее всего, дадут обратный эффект той цели, ради которой всё запланировано — наполяняемость бюджета», — считает Валерий Кузьмин, управляющий партнер компании «ААА Траксервис».



По мнению эксперта, основной удар придётся на стабильных игроков рынка, которые сейчас закрывают основную часть налоговых сборов. Многие новые бизнес-проекты будут либо приостановлены, либо отложены.

Рентабельность бизнеса сократится. Решения по дополнительным инвестициям и перспективные проекты, скорее всего, встанут на паузу, так как дополнительные 5% издержек снижают привлекательность любых начинаний.

Кроме того, работодатели должны понимать, что именно на фирмы ляжет часть бремени по компенсации поднятия НДФЛ, так как сотрудники явно не обрадуются снижению реальной зарплаты.

Стоимость продукции на выходе станетпроиндексируется, но не пропорционально фискальным изменениям, поскольку сервисмены и автодилеры видят начало стагнации на этих рынках.