Эксперт считает, что проблем с ремонтом китайских автомобилей почти нет

Директор международной сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова оценила в беседе с "Прайм" уровень проблемности китайских автомобилей после массовых ремонтов, которые связаны не с качеством транспортных средств, а с их выросшим количеством.

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Так, с января по май 2024 года объём обслуживания автомобилей китайских марок вырос на 32% в годовом исчислении. Автомобилей возрастом до 4 лет в сервисной сети стало больше, чем вдвое, при этом количество старых "китайцев" в возрасте 6-9 лет сократилось на 21%. Доля китайских авто в общем объёме обслуживаемых машин пока не так велика - чуть более трёх процентов.

По словам эксперта, каких-то особенных проблем с ремонтов китайских авто нет: "все поломки и неполадки соответствуют пробегу и классу конкретного автомобиля". При этом отмечается, что есть такой фактор надёжности, как класс: ресурс деталей у эконом-брендов будет ниже, чем у "премиума".

При этом всё ещё актуальны сложности с подбором запчастей и доступностью технических документов.

Также Татьяна Овчинникова отметила, что стоимость обслуживания растет в пределах инфляции: средний чек за пять месяцев вырос на 13% - до 7 912 рублей.

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