На вторичном авторынке возник дефицит "свежих" машин

Рост цен и сокращение ассортимента на рынке новых машин заставляет автовладельцев дольше эксплуатировать свои автомобили, что привело к дефициту "свежих" машин на "вторичке". В свою очередь, продавцы предлагают их по высокой стоимости, которая уже сопоставима с новыми китайскими моделями.

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Свежее решение

Россияне стали реже продавать автомобили в возрасте до 7 лет. Так, согласно данным агентства "Автостат", за пять месяцев 2024 года реализация таких машин снизилась сильнее рынка - на 7% до 440 тыс. единиц. При этом доля этого возрастного сегмента впервые с 2017 года опустилась ниже 20-процентной отметки, составив 19%. В целом вторичный авторынок остался на прошлогоднем уровне - 2 млн 248,6 тыс. машин.

По словам заместителя генерального директора по направлению автомобилей с пробегом АГ "Авилон" Романа Титова, "свежие" автомобили продолжают вымываться с рынка и пополняются в небольших объемах. Некоторые владельцы европейских и корейских брендов принимают решение повременить с продажей, если не находят для себя замену. Падение сегмента до 7 лет как раз и показывает, что потребители начинают продавать свои автомобили (менять их) после 7-10 лет.

В свою очередь, директор департамента автомобилей с пробегом ГК "Автодом" и ГК "АвтоСпецЦентр" Андрей Гришаков отмечает, что автомобили до 7 лет обладают самой высокой ликвидностью для покупателей, и дефицит в данном возрастном сегменте однозначно приводит к увеличению цен.

Дело принципа

Действительно, сегодня многие автомобили с пробегом можно продать дороже той цены, за которую они были куплены несколько лет назад. Иными словами, их остаточная стоимость превышает 100%. К примеру, у популярных кроссоверов Kia Sportage, Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan в возрасте от 2 до 5 лет она находится в интервале 111-154%, гласят данные "Автостата".

Как отмечается в исследовании, основной причиной высокой остаточной стоимости служит рост цен на автомобили, который наблюдался в России последние несколько лет. Способствует высокой остаточной стоимости перечисленных кроссоверов и то, что на российский рынок официально они уже не поставляются.

А поскольку путем официальных поставок в настоящее время предлагаются только китайские аналоги, некоторые из них можно купить новыми по цене Kia Sportage, Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan, имеющих возраст два или три года. Так, примерно за те же деньги сегодня можно приобрести абсолютно новые Changan Uni-T, Chery Tiggo 7 Pro Max, Exeed LX, Haval Jolion, Jaecoo J7, Jetour Dashing, Omoda C5 и некоторые другие модели.

"Какой автомобиль лучше купить - проверенную иномарку с пробегом или нового "китайца"



- зависит от вкуса, личных предпочтений и целей эксплуатации, однако выбирая подержанную машину японских, европейских или корейских брендов, нужно учитывать возможные риски с их обслуживанием. Несмотря на то, что ситуация с запчастями почти решена и существуют гарантии от дилеров, с некоторыми марками, особенно требующих обновлений программного ПО и перепрошивки, возможны сложности", - предупреждает технический директор автомобильного маркетплейса Fresh Максим Рязанов.

Сообщающиеся сосуды

Между тем, дефицит в сегменте автомобилей до 7 лет во многом обусловлен низкими объемами реализации новых машин в предыдущие годы. Если за 5 месяцев 2024 года, по оценкам "Автостата", на 1 проданный новый автомобиль пришлось почти 4 подержанных (3,8), то в 2022 и 2023 годах соотношение между вторичным и первичным рынками было заметно больше. Так, два года назад оно составило 7,8:1 и было связано с резким падением продаж новых машин. В прошлом году разница между обоими рынками немного улучшилась - 5,4:1. Стоит отметить, что нынешний уровень идентичен показателям 2020-2021 годов, а вот в 2018-2019 годах они были немногим ниже, чем сейчас (3,3:1 и 3,4:1 соответственно).