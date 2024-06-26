Технический тренер международной сети автосервисов Fit Service Сергей Пономарев рассказал "Российской газете", что будет с машиной, если на скорости нажать кнопку Start-Stop.

© Российская Газета

"Чтобы кнопка сработала, необходимо нажать педаль тормоза. Если в этот момент тормозить, то очевидно, что при нажатии кнопки автомобиль заглохнет.

Как правило, на современных машинах устанавливаются всевозможные защиты от случайных нажатий. Это так называемая защита "от дурака", которая не позволит выключить двигатель на полном ходу. Поэтому мало шансов, что от случайного нажатия вообще что-то случится. Но устройства автомобилей, конечно, отличаются и реагирование будет зависеть от конкретной модели машины.

В нашей практике случались такие истории, что из-за заправки некачественным топливом автомобиль глох в движении, сидение начинало ехать в исходное положение. Водители списывали такие моменты на сработавшую систему Start-Stop. Но чаще проблема все же была не в кнопке.

Если все же какая-то исключительная ситуация произошла и, во время нажатия "Start-Stop" на скорости защита дала сбой, то двигатель заглохнет, перестанет работать усилитель руля и вакуумный усилитель тормозов. Это может привести к потере управляемости. Однако могу предположить, что электронный блок управления (ЭБУ) будет "видеть", что авто движется и не переведет коробку передач в режим "паркинг". Машина продолжит движение по инерции. Экспериментировать с данным вопросом и тестировать реакции системы точно не стоит", - отметил специалист.

Ранее автоэксперт Роман Титов объяснил, как не попасть на "распил" при покупке подержанной машины.