В России увеличат сроки обжалования штрафов

Госдума пересмотрит сроки обжалования штрафов. Депутаты приняли в первом чтении законопроект, предусматривающий увеличение сроков подачи жалоб на постановления по делам об административных правонарушениях. Главным нововведением станет замена нынешних 10 суток на 10 дней.

Документ вносит поправки в статью 30.3 КоАП — «срок обжалования постановления по делу об административном правонарушении». Авторы закона отмечают, что сегодня срок подачи жалобы исчисляется 10 сутками, в связи с чем попадает не только на рабочие, но и на выходные дни.

Если же последний день выпадает на выходной, когда ответственные ведомства не работают, то он не переносится на будний день. Срок может быть восстановлен при наличии уважительных причин, однако насколько они уважительные, определяет суд.

«Данная норма закона, очевидно, не отвечает принципу разумности. В России новогодние каникулы (нерабочие дни) в 2023-2024 годах продлились с 31 декабря по 8 января включительно, то есть девять дней. А это означает, что собственники транспортных средств, получившие постановления об административных правонарушениях в последние рабочие дни 2023 года, фактически лишены возможности восстановления своих нарушенных прав, то есть обжалования таких постановлений», — говорится в пояснительной записке к документу.



Также отмечается, что не все штрафы можно обжаловать в электронном виде, в ряде случаев необходим личный визит в ведомство, что требует значительных временных затрат.