В России появился в продаже новый кроссовер Nissan Kicks по заманчивой цене

В РФ поступил в продажу новый кроссовер Nissan Kicks по цене от 2,3 млн рублей.

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В силу того, что ассортимент новых компактных кроссоверов в России сейчас представлен лишь «китайцами», даже неофициальное появление новинок привычных марок можно считать «событием». Яркий пример — Nissan Kicks, который хоть и не продавался у нас официально, но теперь доступен для заказа во Владивостоке за 2 318 000 рублей, выяснили «Автоновости дня».

За эти деньги новый Kicks 2024 года выпуска предлагает привезти местный мультибрендовый автосалон. Комплектацию он не уточнил, но известно, что речь идет о переднеприводной машине с гибридной силовой установкой e-Power, в которой 82-сильный бензиновый мотор 1.2 исполняет роль генератора и никак не связан с колесами, а электродвигатель выдает 95 кВт или 129 л.с. Предельный запас хода такого «Кикса» составляет более 800 км.

Судя по фотографиям, в Россию приедет рестайлинговый кроссовер первого поколения, оснащенный кожаным мультифункциональным рулем, кожаной отделкой интерьера, медиасистемой с сенсорным дисплеем, однозонным климат-контролем, системой запуска двигателя с кнопки и многими другими полезными опциями.

Что касается альтернатив этого Nissan Kicks, то они есть только среди «китайцев», которые чаще стоят дороже него. В их числе, например, рестайлинговый (от 2 609 990 руб.) или дорестайлинговый Geely Coolray (от 2 344 990 руб.), а также Chery Tiggo 4 Pro, чья стоимость в «средней» комплектации Family сейчас составляет 2 420 000 рублей.