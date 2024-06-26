Эксперты подсчитали, насколько реально подорожали автозапчасти в 2024 году

С начала 2024 года стоимость автозапчастей выросла на 13%. На цены сегодня влияет множество факторов: помимо стандартного роста, вызванного естественной инфляцией и колебанием валютных курсов, также усиливается влияние дорожающей логистики. Плюс накладываются проблемы по части оплаты иностранным контрагентам.

«По итогам 5 месяцев 2024 год средняя стоимость запчастей выросла на 13%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. В зависимости от номенклатурной группы динамика цен, конечно, отличается», — сообщила «Газете.Ru» директор международной сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова.



По словам эксперта, меньше всего подорожали расходники (то есть фильтры, тормозные колодки и тому подобное) для популярных марок автомобилей. Наибольшую прибавку получили запчасти для пневматических систем и рулевого управления: у некоторых позиций стоимость увеличилась на 50%.

Между тем, раскрыто, на какие запчасти россияне тратятся больше всего: эксперты назвали детали, которое обходятся дороже других.