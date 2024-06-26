Эксперт рассказал о проблемах Geely Coolray с пробегом

Geely Coolray продаётся в России с весны 2020 года, на вторичке предлагают модель с пробегами от 100 до 150 тысяч км по 1,8-2 млн рублей. Эксперт "За рулём" Сергей Зиновьев рассказал, какие недостатки встречаются у подержанных кроссоверов.

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По словам эксперта, Geely Coolray в дорестайлинговом варианте оснащены отнюдь не беспроблемным двигателем - трёхцилиндровым JLH-3G15TD (1,5 литра, 150 л.с.). У него повышенный расход масла, форсунки, требующие регулярных промывок, слабый ременной привод ГРМ, не доживающий до 100 тысяч км, а также встречаются моторы с бракованными шатунами, которые приходилось (или придётся) менять по гарантии.

В 2022 году Coolray получил четырёхцилиндровый мотор BHE15-EFZ 1.5 (172, 174 л.с.) с цепным приводом ГРМ, который может "пробежать" 220-250 тысяч км.

Оба двигателя работают в паре с роботизированными коробками передач 7DCT330 или 7DCT300 разработки Getrag.

"Их срок службы примерно равен ресурсу моторов. Конструкция и типовые неисправности аналогичны другим роботам: пробег в 150 тысяч км выдерживают не все", - пишет журнал.



Geely Coolray не отличается хорошей адаптацией к российской зиме: часто возникают сбои в электронике, обогрев зоны дворников неэффективен, отказывают газовые упоры багажника, "дубеют" и проседают передние амортизаторы. Также долго не выдерживают ступичные подшипники.

Одним из главных недостатков Geely Coolray эксперт назвал слабую антикоррозионную стойкость: сколы и царапины покрываются ржавчиной.

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