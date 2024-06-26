В Госдуме решили оставить электрокары без специальных парковок

В РФ не будут вводить отдельные машиноместа для электромобилей. Госдума не поддержала инициативу правительства, согласно которой администрации регионов и городов обязаны обустраивать парковки для машин с электрическими силовыми установками. Авторы предложения утверждают, что нововведение будет стимулировать граждан покупать «зелёный» транспорт, однако чиновники решили не создавать лишнюю нагрузку на региональные бюджеты и оставить окончательное решение на усмотрение местной власти.

Согласно поправкам, предполагалось сделать создание специальных парковочных мест обязательным на территории Москвы, Санкт-Петербурга, федеральной территории «Сириус» и других городских округов и городских поселений выделять машиноместа для электромобилей и гибридов. Среди прочего, они должны быть оборудованы зарядными станциями, количество которых «соответствует потребностям, определённой в документации по организации дорожного движения».

Стоит отметить, что ранее законопроект был принят в двух чтениях, однако при его рассмотрении в третьем чтении депутаты вернули документ на доработку.

Так, в поправках нужно отказаться от слова «должны». Вместо этого рекомендовано использовать «могут», что избавит регионы от лишней нагрузки на бюджеты.

«Правительство предложило изменить формулировку, мотивируя это тем, что редакция может вызвать дополнительную финансовую нагрузку на регионы. В полномочия регионов входит работа по организации дорожного движения, и они сами вправе решать, сколько таких парковок необходимо. Мы прислушались к предложению правительства», — пояснил первый зампред думского комитета по транспорту Павел Федяев.



Стоит отметить, что изначально предполагалось, что определять места установки зарядных станций, дорожных знаков и светофоров будут согласовывать с ГИБДД, однако позднее чиновники отказались от этой идеи. Вместо этого гаишникам предложено самостоятельно искать нарушения стандартов в области безопасности движения и, в случае их обнаружения, требовать их устранения.