В России ставят рекорды по покупке мопедов и скутеров

В России резко вырос спрос на мопеды и скутеры. За три месяца 2024 года количество объявлений о продаже мопедов и скутеров с пробегом возросло в несколько раз относительно показателей с декабря по февраль - на 158,9% больше, заявил руководитель категории «Мототехника» на «Авито Авто» Илья Зарембо.

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В этом сегменте год от года отмечается положительная динамика - предложений стало больше на 19,5%. С наступлением сезона спрос на мопеды и скутеры с пробегом вырос в 3,2 раза, а по отношению к весне 2023 года — на 10,9%. Средняя цена на подобные средства передвижения с пробегом находится в пределах 68 тысяч рублей.

Самый заметный рост спроса - в 4,4 раза - у марки Racer. Самые популярные модели у покупателей - японские Honda Dio AF-27 и Dio AF-34, а также китайские Alpha RX 50 (110), Classic 50 (110) и Sport (110).

Ещё выше спрос на новые мопеды и скутеры. С начала сезона он вырос на 247,2%. Средняя цена покупки - 113,5 тысяч рублей. В рейтинге популярных брендов лидируют марки Vento и Alpha (по 14,9%). Модели Vento Inferno, Alpha Cross, Tourist, RX 50 (110), Vento Smart III - самые покупаемые.

Эксперт объясняет стремительный рост популярности этих транспортных средств у россиян очень большим ассортиментом на рынке мопедов и скутеров, значительно доступной стоимостью в сравнении с мотоциклами, довольно бюджетным обслуживанием, простотой управления, мобильностью. На рост продаж также большое влияние оказывает сезонность.