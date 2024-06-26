Верховный Суд напомнил про санкции за пьяные поездки по лесу

ВС РФ напомнил об ответственности за пьяную езду по лесам. Водителей, которые были лишены прав или сели за руль в состоянии опьянения и устроили аварии вне дорог общего пользования, например, в лесу, поле, на льду озера или реки, ожидает уголовное наказание.

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К административной ответственности за пьяные поездки вне дорог россиян привлекают и сегодня, однако сейчас Верховный суд утвердил изменения в постановление от 2008 года.

Нововведение предполагает, что нарушителей могут привлекать к уголовной ответственности по статье 264 уголовного кодекса, предусматривающей до 15 лет лишения свободы в случае пьяного ДТП или аварии, виновник которой лишён прав, не только на дорогах общего пользования, но и вне их.

Норма будет распространяться на дворы многоквартирных домов, коттеджные посёлки, автостоянки и закрытые парковки организаций, территорию АЗС, а также на бездорожье.

«Ответственность должна наступать вне зависимости от того, где допущено нарушение. Главное, что должен установить суд— что это нарушение положений ПДД и что наступившие последствия находятся в причинной связи с ними», — подчеркнул судья Сергей Абрамов.



При этом водителей электросамокатов и других СИМ Верховный суд указал наказывать не по «водительской» 264 статье, а по более мягкой статье 268 УК РФ — «нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта». Она предусматривает до 7 лет лишения свободы.