Китайский минивэн в России подешевел на 800 тысяч рублей

Официальный дистрибьютор бренда Forthing в РФ - Ixen Motors - объявил цену на семиместный автомобиль Yacht российской сборки. Локализация сборки в Калининграде позволила снизить стоимость модели на 790 000 рублей - до 3 400 000 рублей. Как отмечается, теперь Yacht сможет конкурировать с Geely Okavango, Chery Tiggo 8 Pro Max и Jetour X90 Plus.

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Салон по умолчанию имеет трехрядную компоновку с семью посадочными местами, на втором ряду установлены раздельные кресла вне зависимости от версии исполнения.

У вэна есть панорамная крыша, система бесключевого доступа, минимум шесть подушек безопасности, цифровая приборная панель и мультимедиа с экранами 10,25 дюйма, отдельный блок регулировок климат-контроля.

Силовой агрегат у Forthing Yacht безальтернативный: это пара полуторалитрового турбомотора мощностью 197 л.с. и 7-ступенчатого "робота" с двумя сцеплениями мокрого типа. Привод - передний.

Автомобили российского производства в скором времени поступят в дилерские центры и станут доступны к покупке.

Ранее стало известно, что Forthing T5 EVO российской сборки теперь стоит 2 600 000 рублей - на 890 000 рублей дешевле актуальной ранее цены.