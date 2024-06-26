В России появился новый дешевый кроссовер Toyota Raize

Новый кроссовер Toyota в России можно купить дешевле LADA. Россияне получили возможность познакомиться и приобрести компактный кроссовер Toyota Raize. Одним из его главных достоинств эксперты называют цену, что делает его конкурентом большинства современных «китайцев».

За 2 047 000 рублей новый праворульный Raize 2024 года выпуска можно купить, заказав в мультибрендовом автосалоне Владивостока. Автомобиль представлен в комплектации E, которая включает датчики давления в шинах, тканевый салон, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, задний парктроник, кондиционер, мульти-руль, 16-дюймовые литые диски и многое другое.

Силовой агрегат представлен трехцилиндровым 87-сильным «атмосферником» WA-VE объемом 1,2 литра, с вариатором D-CVT от Daihatsu и передним приводом.

LADA Vesta SW Cross в топовой 122-сильной версии Techno'24 стоит дороже. В версии с пятиступенчатой «механикой» - 2 052 900 рублей, с вариатором — 2 127 900 рублей.

© Toyota

© Toyota

© Toyota

© Toyota

В Новосибирске леворульный Toyota Raize с таким же двигателем обойдется в 2 320 000 рублей. В Краснодаре и Тюмени за леворульный автомобиль с 1,0-литровым 98-сильным турбомотором и тем же вариатором придется заплатить от 2 500 000 до трёх миллионов рублей.