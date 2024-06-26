Теперь АКПП: Ford снова отзывает более 550 тысяч пикапов

В США отзовут более 550 тыс Ford F-150 2014 года выпуска из-за опасного дефекта.

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Американский производитель Ford анонсировал отзыв более 550 тысяч автомобилей F-150 2014 года выпуска из-за обнаруженной проблемы с трансмиссией. Об этом сообщило Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA).

Дело в том, что из-за потери сигнала между датчиком скорости выходного вала трансмиссии и модулем управления силовым агрегатом может возникнуть неожиданное переключение на первую передачу. Причем, независимо от текущей скорости автомобиля, в итоге водитель может потерять контроль над транспортным средством.

Для устранения этой проблемы дилеры за счет компании обновят программное обеспечение модуля управления силовым агрегатом.