Автомобили Jaguar Land Rover будут стоить дороже Bentley

Jaguar Land Rover (JLR) объявила о своих амбициозных планах значительно увеличить продажи эксклюзивных версий своих автомобилей, стоимость которых может достигать до 1,5 миллиона фунтов стерлингов (приблизительно 165 миллионов рублей). К 2026 году компания стремится увеличить объем продаж специальных выпусков моделей Range Rover, Defender, Discovery и Jaguar в четыре раза по сравнению с 2023 годом.

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Коммерческий директор JLR Леннард Хурник подчеркнул, что это открывает значительные перспективы для роста продаж. 3 июля JLR представит специальную версию внедорожника Defender под названием Octa, оснащенную 635-сильным бензиновым двигателем V8 и уникальной пневматической подвеской. Octa описывается как самый выносливый, мощный и роскошный Defender на данный момент, пишет SPEEDME.RU.

Хотя стоимость Octa пока не объявлена, компания на дне инвесторов 19 июня сообщила, что цены на ограниченные версии Defender могут достигать 350 000 фунтов (около 38,6 миллиона рублей). В рамках стратегии «Halo», JLR разработала шесть уровней моделей, начиная от автомобилей стоимостью до 250 000 фунтов и до ручной сборки моделей, стоимость которых превышает 2,5 миллиона фунтов. К примеру, бронированные версии Range Rover будут стоить до 1,5 миллиона фунтов согласно представленному плану. Специальные выпуски Range Rover уже включают модель Sadaf V8, стоимостью 415 000 долларов, ограниченную 20 экземплярами для Ближнего Востока. Sadaf, что в переводе с арабского означает «ракушка», вдохновлена традициями добычи жемчуга в Персидском заливе.

Другие ограниченные серии включают Carmel edition Range Rover для американского рынка, стоимостью 370 000 долларов. Этот стратегический переход к более дорогим моделям привел к увеличению среднего дохода на единицу продукции с менее чем 45 000 фунтов в 2019 финансовом году до более чем 70 000 фунтов в последнем финансовом году.