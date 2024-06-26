Названы отечественные автомобили, которые подорожали за 4 года после покупки

Эксперты агентства "Автостат" определили, какие четырехлетние российские модели имеют лучшую остаточную стоимость. Были проанализированные данные за первый квартал 2024 года.

© Российская Газета

На первое место попал универсал Lada Largus с 1,6-литровым двигателем и механической коробкой передач. Через четыре года после покупки, совершенной в 1 квартале 2020 года, индекс Residual value ("Сохранная остаточная стоимость автомобиля") у него составил 168,7%.

Второе место досталось седану Lada Granta, оснащенному 1,6-литровым мотором и АКП. Остаточная стоимость этой модели составила 166,9%. На третьем месте универсал Lada Vesta SW (1,6-литровый двигатель, механика) с показателем 162,1%.

По словам экспертом, владельцы многих четырехлетних отечественных и иностранных автомобилей могут продать их сегодня дороже первоначальной цены. Причина - рост стоимости машин, который за последние несколько лет был довольно резким.

Ранее "РГ" писала о запчастях, которые больше всего подорожали в России с начала года.