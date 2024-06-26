На чем ездит полиция Северной Кореи

«За рулем» рассказал о том, какую технику используют полицейские Пхеньяна. На фоне новостей о подаренном Ким Чен Ину Аурусе возник закономерный интерес: а что вообще с колесной техникой в Северной Корее?

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Недавно мы рассказывали о Чхолимме и о том, почему она так похожа на советские сельскохозяйственные тракторы, а сегодня обратимся к иной теме – автомобили, на которых ездят полицейские. Как вы знаете, с фотографированием в этой стране сложно, но нам удалось отыскать несколько изображений полицейских машин, заснятых в разные годы на улицах Пхеньяна или в пригородах северокорейской столицы.

BYD F3

Судя по всему, один из часто используемых полицией автомобилей последних лет – это китайский BYD F3, найденные фото с ним относятся к 2019 году. Современная раскраска полицейской техники Северной Кореи – аскетичный черный с нанесенными поверх белыми иероглифами. Под капотом у таких машин – лицензионная копия двигателя Honda мощностью 107 л.с. (до 2011 года ставились Mitsubishi 1.5, 95 л.с.) в паре с 5- или 6-ступенчатой МКП или 6-ступенчатой АКП. В базе – усилитель руля, ABS, кондиционер, электростеклоподъемники. В топ-версиях – подушки безопасности, противотуманки, кожаный салон, улучшенная аудиосистема. Отметим, что это первая модель концерна BYD, запустившаяся в производство в 2005-м и уже снятая с производства – в 2021-м.

BYD G6

В начале и середине 2010-х на улицах Пхеньяна часто мелькал другой BYD – тоже седан, но более крупный G6. Эти машины попали на службу в полицию Северной Кореи почти сразу после выхода – на родине в Китае продажи BYD G6 начались в 2011-м, а уже в следующем году машины фотографировали в столице КНДР. Самые поздние снимки относятся к 2017-му.

Машина это по всем статьям более серьезная, чем BYD F3, о котором речь выше. Седаны G6 комплектовались двумя вариантами 1,5-литровой турбо-«четверки», в зависимости от степени форсировки выдававшей 138 или 154 л.с. В октябре 2014 года BYD G6 прошел рестайлинг, но попадали ли такие автомобили в Северную Корею – неизвестно. Зато точно известно, что ныне BYD такие машины не выпускает – G6 снят с производства в 2018 году.

Toyota Cresta (X80)

И да, «китаизация» автопарка северокорейской полиции – это процесс последних 15 лет, а ранее в ходу были совсем другие авто. На фото ниже – полицейский седан бизнес-класса Toyota Cresta (X80), заснятая в пригороде Пхеньяна в 2007 году. Отметим «люстру» старого образца и тот факт, что в «нулевых» черный цвет еще не был обязательным для полицейской машины. Креста третьего поколения (индекс X80) – машина почитаемая, в частности, в среде российских дрифтеров, и неслучайно. Это хороший образчик «японца» старой школы: минималистичный дизайн, задний привод, широкая гамма движков (от овощных 1.8, 105 л.с. и до бодрых 2.0, 210 л.с.; были и дизели), малый вес, простая конструкция, классная эргономика, хорошее качество сборки... Именно такие Кресты, как на фото, в Японии выпускали с 1988 по 1990-й. То есть машине на снимке около 20 лет.

Mercedes-Benz E-Class (W123)

Ну и в качестве бонуса – приснопамятная «ешка», да еще и редкого оранжевого цвета. Такие полиция КНДР и, в частности, Пхеньяна, тоже использовала – и тоже довольно давно: снимок сделан в 2011 году. Как бы не были надежны W123, все имеет свой предел. Описывать легендарную машину смысла нет, стоит лишь сказать, что провела на конвейере с 1975 по 1986 годы. Возраст сфотографированного авто – минимум четверть века.

Заключение (надеемся, не под стражу)

В целом картина вырисовывается довольно понятная: исчерпав ресурс японской и европейской техники прошлых лет, полиция Северной Кореи постепенно перешла на более простые китайские седаны самого низкобюджетного сегмента. Почему не на корейские – тоже ясно: отношения между Севером и Югом остаются сложными. Хотя информация столь обрывочна, что мы наверняка не увидели и части картины... Это, впрочем, не помешает нам задуматься над тем, на чем же передвигаются простые граждане Северной Кореи – в следующий раз.