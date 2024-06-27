Названы полезные упражнения для водителей за рулем

Тренер Симкин назвал полезные упражнения для водителей в пробке. Для этого достаточно выполнить четыре простых упражнения, которые положительно повлияют на состояние здоровья и улучшат концентрацию водителя.

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Главная проблема, которую вызывает длительное нахождение за рулем, — нарушение кровообращения. Но это легко исправить прямо в пробке, и для этого не нужно выходить из машины.

Первое упражнение — мощные подъемы стопы на носок с повторением 20-30 раз. Эти простые движения помогут не только разогнать кровь, но и покачать икроножные мышцы, объясняет фитнес-тренер, мастер спорта по бодибилдингу Виктор Симкин.

Второе упражнение — вакуум живота, для которого нужно макисмально подтянуть живот к позвоночнику на выдохе. Это действие направлено на тонус мышц кора, к которым относятся прямая и поперечная мышцы живота, внутренние и внешние косые мышцы, выпрямители позвоночника, многораздельная мышца, квадратная мышца поясницы, диафрагма и мышцы тазового дна. Таким образом, в одном простом упражнении будет задействована целая группа мышц.

Одним из эффективных упражнений на улучшение концентрации можно назвать максимальное надувание щёк. Нужно задержать дыхание и продержать лицо в таком состоянии до ощущения боли, после чего резко выдохнуть. Три-четыре повторения будет достаточно.

Немного места в машине займет кистевой эспандер, который эффективно разгоняет кровь в организме. На каждую руку достаточно по 15 повторений.